В Петербурге неэффективная работа коммунальщиков приводит к пробкам и авариям

Очередной день петербуржцев в декабре начался с неприятностей, вызванных неэффективной работой коммунальщиков по уборке снега. Утром 27 декабря в городе зарегистрированы пробки на отметке в семь баллов. Проблемы не ограничились одним только простоем транспорта. К примеру, каршеринговый автомобиль врезался в снегоуборочный трактор на пересечении Дунайского проспекта и Московского шоссе.

«Это не дороги, а ужас какой-то. Как вообще ездить? Каждый день выезжаешь и не знаешь, что тебя ждет», — подосадовал Николай Т.

Петербуржцам приходится страдать не только из-за неубранного снега и гололедицы, но и неэффективной работы коммунальщиков. Даже когда на улицы выезжает снегоуборочная техника, она может работать с нарушением правил дорожного движения, это приводит к авариям на дорогах, жалуются жители города. Кроме того, уборщики нередко сгружают снег прямо на дорожки, что мешает жильцам ходить во дворах своих домов.

«Водители снегоуборочной техники понимают, что они должны делать? Может, им кто-то объяснит, куда снег сгружать? А так пользы мало от их работы», — отметила Светлана М.

politexpert.net / Евгений Зайцев

Ранее интернет-пользователи выразили возмущение тем, что в одном из дворов жилого дома на Наличной улице в Северной столице коммунальщики укладывали асфальт прямо на снег. Между тем администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова рапортует об эффективной работе по уборке города от снега.