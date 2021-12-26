Петербуржец открыл стрельбу и ограбил мигранта после словесной перепалки

Санкт-Петербург, 26 декабря. Житель Санкт-Петребурга устроил перепалку с таджикским мигрантом, после чего начал стрелять из травматического пистолета и отобрал у оппонента ключи от «Киа Рио». Соответствующую информацию привели в городском ГУ МВД.

В полицию обратился пострадавший уроженец Таджикистана 1980 года рождения. По его словам, после вспыхнувшего конфликта неизвестный мужчина открыл огонь из предмета, похожего на пистолет. Оппонент один раз выстрелил в воздух и один раз — в сторону мигранта. После этого он отобрал у мужчины ключи от белой «Киа Рио».

Правоохранители задержали подозреваемого — им оказался местный житель 1968 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Тем временем в московском ТЦ «Мегаполис» неизвестный мужчина угрожал взорвать гранату после того, как его поймали на краже, пишет RT. Преступнику удалось скрыться до приезда правоохранителей.