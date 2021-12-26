Полиция проводит проверку после заявления петербурженки о попытке изнасилования в такси

Санкт-Петербург, 26 декабря. Таксист попытался изнасиловать девушку на Васильевском острове. Об этом сообщили в региональном отделении полиции.

По данным правоохранителей, с заявлением об изнасиловании обратилась 22-летняя петербурженка, работающая кондитером. Она сообщила, что недалеко от дома №76 по Среднему проспекту таксист трогал ее руками, склоняя к интиму. При попытке вырваться злоумышленник силой прижал ее к себе и не отпускал. По заявлениям потерпевший, в какой-то момент ей удалось выбраться из объятий мужчины и сбежать.

Правоохранительные органы заинтересовались этим инцидентом. По факту показаний петербурженки проводится служебная проверка для выяснения всех деталей произошедшего.

Недавно в Петербурге взрослый мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении восьмилетнего мальчика. Правоохранители задержали подозреваемого и поместили его под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.