Пять дней искали хозяина трубы: подводник Курдин рассказал о коммунальном «порядке» в Петербурге

Советский и российский подводник, капитан 1 ранга ВМФ СССР и ВМФ России, действующий председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ Игорь Курдин в разговоре с ФАН рассказал об аварии в клубе и действиях коммунальщиков.

Разрыв трубопровода горячей воды произошел в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников ВМФ. Помещение затопило, пар повредил стены, потолок и вовсе рухнул, вышла из строя пожарная сигнализация, повреждены электропроводка, телевизор и другое оборудование. Страховка вряд ли сможет покрыть затраты на ремонт. Поэтому организаторам клуба пришлось открыть благотворительный сбор.

«Я благодарен СМИ за то, что им удалось привлечь внимание к этой проблеме те самые городские власти. Поэтому работы, которые не могли начаться в течение пяти дней и планировались начаться на будущей неделе, начались сегодня. В принципе, неисправность устранена, они нашли место протечки во дворе дома, добрались до него и заменили поврежденный участок трубы», — рассказывает Курдин.

ТАСС / Белинский Юрий

Все бы хорошо, да только, по словам председателя клуба, коммунальщики решили проблему обычным латанием дыр. Новый участок составил порядка полутора метров, учитывая возраст труб, отремонтированный кусок даже не изолирован.

«Это означает, что в ближайшее время прорыв может состояться в любом другом месте. Мы понимаем, что вести зимой масштабные работы по замене всей трубы невозможно, но тем не менее хотя бы ее заизолировать, загерметизировать. Иначе эта труба все равно придет в негодность», — отмечает собеседник ФАН.

Также Игорь Курдин обращает внимание и на один очень интересный факт. Руководителя клуба крайне обескуражило то, что в Петербурге нет единой аварийной службы, оказалось, что их несколько.

«Пять дней ушло на то, чтобы разобраться, чья это труба. В итоге мы получили один и тот же ответ теплосетей. Они сказали, что труба бесхозная, но мы, так и быть, пойдем навстречу и устраним неисправность. Такой простой вопрос, скажите, пожалуйста, наш клуб платит за горячую воду. Так, кому поступают деньги, если труба бесхозная, чье это тепло? То есть откуда-то идет горячая вода, но, когда случается авария, она оказывается бесхозной. Это на самом деле вызывает большое удивление», — рассказывает подводник.

фото предоставил Игорь Курдин /

На сегодняшний день в клубе открыт благотворительный сбор, к которому присоединились неравнодушные граждане и судостроительные предприятия Санкт-Петербурга. По словам Курдина, на сегодняшний вечер собранная сумма составляет 280 тысяч рублей.

«К сожалению, эта сумма не покроет всех расходов, предварительный расчет уже произведен. Стоимость самого необходимого ремонта составит около полумиллиона рублей. Мы, конечно, рассчитываем на страховку, но получить страховое возмещение от военной страховой компании не так быстро, как хотелось бы», — говорит председатель клуба моряков-подводников.

Настрой у руководителя организации довольно серьезный. Как он отметил в беседе с ФАН, он планирует запустить работу клуба сразу после новогодних каникул — «независимо от того, будет закончен ремонт или нет».

Нынешней зимой работой коммунальщиков недоволен практически каждый второй петербуржец. Из-за обильных снегопадов город утопает в снегу, а коммунальные службы ничего не могут поделать с пришедшим снежным коллапсом. Местные жители уже две недели призывают губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова принять меры, однако градоначальник заявляет, что коммунальные службы справляются с поставленными задачами в полной мере.