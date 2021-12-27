«Трубное дело»: почему план Смольного по ремонту теплосетей выглядит неправдоподобным

Существуют сомнения, что Смольный сможет реализовать план по ремонту 350 километров теплосетей. Об этом ФАН заявил политолог Владимир Соловейчик.

Накануне администрация города заявила, что планирует нарастить темпы ремонта коммуникаций — ежегодно по 350 километров теплосетей. В ведомстве подчеркнули, что в 2018 году в Петербурге было отремонтировано порядка 200 километров теплосетей, в 2021-м — 270, что на 35% больше, чем три года назад.

Отмечается, что достичь нужных цифр в Смольном планируют и за счет использования новых технологий. Специально для этого администрация города начала сотрудничать с учеными, чтобы довести безаварийный срок работы коммуникаций хотя бы до 50 лет.

Политолог Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН назвал этот план Смольного достаточно амбициозным, но трудновыполнимым.

«Пока у меня есть серьезные сомнения. Уже не раз были заявления о том, что проблема износа теплосетей, их замены или создания новых теплосетей, новых инженерных коммуникаций будет решена раз и навсегда. Последний раз такие заявления мы слышали в конце нулевых годов. Это закончилось так называемым трубным делом, когда ряд руководящих чиновников комитета по энергетике и инженерному обеспечению правительства Санкт-Петербурга были в конечном счете арестованы за то, что они, вопреки всей документации, вместо новых труб клали трубы бывшего употребления, а разницу клали себе в карман», — сказал Соловейчик.

Собеседник ФАН считает, что отголоски «трубного дела» ощущаются до сих пор.

«Те самые трубы рвутся, из-за чего происходят прорывы на теплотрассах, а дома и учреждения сидят без тепла, особенно это актуально в такую холодную зиму, как сейчас. Нет никакой гарантии, что в нынешней ситуации такого рода вещи не повторятся, так как отсутствует система действенного общественного контроля, действенного депутатского контроля за деятельностью чиновников в жилищно-коммунальной сфере и управляющих компаний за деятельностью предприятий-монополистов», — пояснил эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Соловейчик также подчеркнул, что не так давно было принято решение о необходимости приватизировать унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга».

«Если это будет реализовано на практике, то не будет никаких гарантий относительно того, что 100% акций останется в собственности Санкт-Петербурга, что не появятся частные инвесторы, которые не станут извлекать сверхприбыль за счет горожан и использовать положение предприятия-монополиста для решения своих коммерческих задач», — отметил политолог.

Соловейчик сомневается и в качестве проделанной работы.

«Граждане не смогут узнать, все ли там будет сделано, как должно быть. Я думаю, что если бы депутаты городского законодательного собрания имели возможность назначать и увольнять руководство комитета по энергетике и инженерному обеспечению, комитета по благоустройству или жилищного комитета, то, наверное, чиновники, отвечающие за положение дел в жилищной сфере, за уборку снега, за теплоснабжение, были бы чуть поразворотливее. Пока этого нет, поэтому существуют глубокие сомнения в дееспособности руководства городских жилищных ведомств», — заключил он.

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков заявил, что Санкт-Петербург столкнулся с инфраструктурными проблемами из-за невнимания к ним во время бурного строительства новостроек. За период пандемии коронавируса стоимость квадратного метра недвижимости в новостройках Северной столицы поднялась практически в полтора раза.