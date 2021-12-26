Публицист Голубь: «Настоящее бедствие — это подготовка служб благоустройства Петербурга к зиме»

Публицист, политический аналитик Юрий Голубь в комментарии ФАН объяснил, чем рискует администрация Санкт-Петербурга из-за плохой уборки снега.

Непогода нынешней зимой показала, насколько «ответственно» подошли петербургские власти к подготовке к снежному периоду. Горожане «высоко оценили» гигантские сугробы на обочинах дорог, гололед, колеи на дорогах и ледяные сталактиты на крышах домов.

«Судя по многочисленным пабликам, этой зимой каждый снегопад петербуржцы встречают как стихийное бедствие. Впрочем, из тех же отзывов можно заключить, что настоящим бедствием оказалась плохая подготовка городских служб благоустройства», — говорит Голубь.

Анализируя коммунальные проблемы Петербурга, публицист отметил нехватку снегоуборочных машин и сотрудников. Однако, по его мнению, нормализовать ситуацию в городе могло бы привлечение к уборке снега частных предпринимателей.

«Очевидно, что ждать нельзя. Если не хватает машин и сотрудников, необходимо привлекать бизнес, который может выставить на уборку снега свою технику. К сожалению, аналогичные проблемы есть во многих городах страны. Но в последнее время вопрос о компетентности питерских коммунальных служб звучит уже на федеральном уровне», — отметил собеседник ФАН.

vk.com / @yuri_golub

Социальные сети заполонили гневные комментарии горожан о некачественной уборке снега. Однако глава города Александр Беглов рассматривает ситуацию иначе. По его мнению, виновны не коммунальщики, а автомобилисты.

«Можно обвинять автомобилистов или метеорологов, но власть, не способная справиться со своими прямыми функциями, рискует окончательно потерять доверие горожан», — заключил политолог Юрий Голубь.

Ранее губернатору Беглову в рамках прямой линии рассказали о единственном способе борьбы с последствиями снегопадов. Сначала эту неудобную тему обсудили руководитель пресс-службы администрации главы города Инна Карпушина и приглашенный эксперт — народный учитель России Майя Пильдес. При этом сам губернатор в разговоре почти не участвовал.