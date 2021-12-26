Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 декабря 21:16
21:08
Экономика
Автопроизводители в 2022 году предложат россиянам целый ряд новых электрокаров
21:07
Весь мир
Премьер-министр ЦАР обсудил запуск крупного проекта по строительству дорог
21:06
Армия
NHK: Япония призвала американских военных к дисциплине после инцидента на Окинаве
21:06
Шоу-бизнес
Дарья Валитова поделилась соблазнительными фото после расставания с футболистом Кокориным
21:05
Весь мир
Судмедэксперт призвал жителей ЦАР отказаться от употребления контрафактного алкоголя
21:00
Общество
Почему власти Петербурга не способны решить проблему обманутых дольщиков до 2023 года
20:58
Шоу-бизнес
Певица Елка оценила свой уровень счастья перед Новым годом
20:58
Политика
Дипломат Чалый допустил встречу Путина и Зеленского после разрушения карьеры Порошенко
20:54
Экономика
Минэкономразвития опровергло требование Евросоюзом 290 млрд евро от РФ
20:50
Происшествия
В московском ТЦ «Метрополис» экстренно эвакуируют людей из-за мужчины с «бомбой»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Почему власти Петербурга не способны решить проблему обманутых дольщиков до 2023 года

Общество
Почему власти Петербурга не способны решить проблему обманутых дольщиков до 2023 года
Федеральное агентство новостей  / 

Жилищное строительство и реализация социальной политики в Санкт-Петербурге должны друг друга эффективно дополнять, но пока этого не происходит. Таким мнением с корреспондентом ФАН поделился экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что власти города до конца 2023 года намерены решить проблемы обманутых дольщиков.

Как отметил Беглов, проблемы долгостроев и обманутых дольщиков формировались годами из-за недобросовестных застройщиков, срывавших сроки сдачи жилья в эксплуатацию и бросавших строительство объектов. По его словам, к настоящему моменту проблемы по 29 «проблемным» домам уже решены, а в наступающем году планируется разобраться еще с семью долгостроями.

Топ-менеджер Андрей Лобода в беседе с корреспондентом ФАН раскритиковал отрасль жилищного строительство в Петербурге, у которой есть немало проблем.

«Проблемы с жильем вызывают немало нареканий у граждан, аналитиков рынка и ведущих СМИ России. Еще лет 15 назад девелоперы активно осваивали [рынок], важно отметить, очень успешно. Рынок к сегодняшнему дню стал вполне цивилизованным и прозрачным, ряд успешных компаний отрасли стали публичными, торгуются на Мосбирже, динамика роста их капитализации очень впечатляет», — сказал он.

Почему власти Петербурга не способны решить проблему обманутых дольщиков до 2023 года
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Лобода признался, что у него возникает ряд неприятных вопросов к властям города.

«В этой связи возникают неприятные вопросы к властям горда: почему вскрываются случаи недобросовестной практики на рынке строительства жилья в Санкт-Петербурге? Накопленные проблемы с вводом жилья по 29 объектам очень впечатляют. Речь еще идет о судьбах порядка 2,5 тысячи семей, ожидающих в нервном напряжении долгожданное новое жилье», — отметил специалист.

Лобода сомневается, что власти смогут оперативно решить все вопросы без введения лучших мировых практик публичного контроля и прозрачности каждого реализуемого проекта.

«Нужно помнить, что жилищное строительство и реализация социальной политики города на Неве должны эффективно друг друга взаимодополнять. Как видим, и здесь особо похвастаться нечем», — пояснил топ-менеджер.

Почему власти Петербурга не способны решить проблему обманутых дольщиков до 2023 года
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков заявил, что Санкт-Петербург столкнулся с инфраструктурными проблемами из-за невнимания к ним во время бурного строительства новостроек. За период пандемии стоимость квадратного метра недвижимости в новостройках Петербурга поднялась практически в полтора раза.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Почему власти Петербурга не способны решить проблему обманутых дольщиков до 2023 года
петербург санкт-петербург жилье экономист обманутые дольщики беглов
Комментировать