Почему власти Петербурга не способны решить проблему обманутых дольщиков до 2023 года

Жилищное строительство и реализация социальной политики в Санкт-Петербурге должны друг друга эффективно дополнять, но пока этого не происходит. Таким мнением с корреспондентом ФАН поделился экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что власти города до конца 2023 года намерены решить проблемы обманутых дольщиков.

Как отметил Беглов, проблемы долгостроев и обманутых дольщиков формировались годами из-за недобросовестных застройщиков, срывавших сроки сдачи жилья в эксплуатацию и бросавших строительство объектов. По его словам, к настоящему моменту проблемы по 29 «проблемным» домам уже решены, а в наступающем году планируется разобраться еще с семью долгостроями.

Топ-менеджер Андрей Лобода в беседе с корреспондентом ФАН раскритиковал отрасль жилищного строительство в Петербурге, у которой есть немало проблем.

«Проблемы с жильем вызывают немало нареканий у граждан, аналитиков рынка и ведущих СМИ России. Еще лет 15 назад девелоперы активно осваивали [рынок], важно отметить, очень успешно. Рынок к сегодняшнему дню стал вполне цивилизованным и прозрачным, ряд успешных компаний отрасли стали публичными, торгуются на Мосбирже, динамика роста их капитализации очень впечатляет», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Лобода признался, что у него возникает ряд неприятных вопросов к властям города.

«В этой связи возникают неприятные вопросы к властям горда: почему вскрываются случаи недобросовестной практики на рынке строительства жилья в Санкт-Петербурге? Накопленные проблемы с вводом жилья по 29 объектам очень впечатляют. Речь еще идет о судьбах порядка 2,5 тысячи семей, ожидающих в нервном напряжении долгожданное новое жилье», — отметил специалист.

Лобода сомневается, что власти смогут оперативно решить все вопросы без введения лучших мировых практик публичного контроля и прозрачности каждого реализуемого проекта.

«Нужно помнить, что жилищное строительство и реализация социальной политики города на Неве должны эффективно друг друга взаимодополнять. Как видим, и здесь особо похвастаться нечем», — пояснил топ-менеджер.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков заявил, что Санкт-Петербург столкнулся с инфраструктурными проблемами из-за невнимания к ним во время бурного строительства новостроек. За период пандемии стоимость квадратного метра недвижимости в новостройках Петербурга поднялась практически в полтора раза.