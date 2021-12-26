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Превращается в горнолыжный курорт: политолог Бредихин высказался об уборке снега в Петербурге

Общество
Превращается в горнолыжный курорт: политолог Бредихин высказался об уборке снега в Петербурге
Федеральное агентство новостей  / 

Кандидат исторических наук, политолог, главный редактор научного журнала «Архонт», член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» Антон Бредихин в комментарии ФАН высказался о качестве уборки снега в Петербурге нынешней зимой. По его мнению, такими темпами город вскоре может превратиться в горнолыжный курорт.

«Санкт-Петербург превращается в горнолыжный курорт. В прямом смысле слова. Думаю, что до появления вагончиков, перемещающих граждан от одной станции до другой и от дома к дому, осталось немного. Это печально и смешно одновременно», — говорит Бредихин.

Политолог полагает, что ответственность за ситуацию в городе должна взять на себя администрация города во главе с губернатором Александром Бегловым.

«Мы уже видим, что люди пытаются сами как-то приспособиться к условиям, которые являются непреодолимыми для городских властей. Увы, но то, что нет понимания, нет эффективного менеджмента, нет точной и четкой работы, конечно, не прибавляет плюсов Александру Дмитриевичу», — отметил собеседник ФАН.

Превращается в горнолыжный курорт: политолог Бредихин высказался об уборке снега в Петербурге
Федеральное агентство новостей /

Негативно ситуация в городе отражается не только на репутации его руководства, но и на репутации самой Северной столицы. Бредихин отметил, что из-за плачевных последствий снегопадов город теряет туристов.

«Это, конечно, снижает уровень Санкт-Петербурга как крупного культурного мирового центра. Негативно отражается на туризме, снижается число гостей города. Также повышаются травмоопасность и риски для населения города. Плюсов от этого нет, но то, что это все ведет к одному большому коллапсу, — очень плохо», — заключил политолог.

Ранее губернатору Петербурга Александру Беглову в рамках прямой линии рассказали о единственном способе борьбы с последствиями снегопадов. Сначала эту неудобную тему обсудили руководитель пресс-службы администрации главы города Инна Карпушина и приглашенный эксперт — народный учитель России Майя Пильдес. При этом сам губернатор в разговоре почти не участвовал.

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