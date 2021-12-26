Жители Петербурга рассказали, почему дворники не справляются с уборкой снега

Жители Санкт-Петербурга в социальных сетях высказали мнение, почему дворники не справляются с уборкой снега нынешней зимой. По мнению горожан, они не выполняют свои прямые обязанности потому, что в рабочее время занимаются своими делами. Так, в соцсети «Вконтакте» появились новые жалобы петербуржцев на работу дворников.
«А наш дворник собирает макулатуру, которую складирует в цокольном этаже, и металлолом. Ему некогда выполнять свои прямые обязанности», — написали в соцсети.
С ней согласились и другие жители Северной столицы.
«С языка сняли — наш дворник тоже собирает [макулатуру. — Прим. ФАН], ей некогда снег чистить. Сейчас много товаров покупают, коробки выбрасывают — ей некогда», — пишут в Сети.
«И наши тоже — только с картоном в руках и вижу дворников», — подхватывают петербуржцы.
По словам местных властей, граждане могут написать жалобу на работу дворников и уборку снега в управляющую компанию. Однако такое предложение петербуржцы воспринимают скептически, потому что опыт общения с УК у многих уже был, а ответ коммунальщиков вряд ли удовлетворит горожан.
«Уже обращались. Говорят, других нет, радуйтесь, что хоть такой дворник есть», — отметил пользователь Сети.
Ранее губернатору Петербурга Александру Беглову в рамках прямой линии рассказали о единственном способе борьбы с последствиями снегопадов. Сначала эту неудобную тему обсудили руководитель пресс-службы администрации главы города Инна Карпушина и приглашенный эксперт — народный учитель России Майя Пильдес. При этом сам губернатор в разговоре почти не участвовал.