Жители Петербурга рассказали, почему дворники не справляются с уборкой снега

Жители Санкт-Петербурга в социальных сетях высказали мнение, почему дворники не справляются с уборкой снега нынешней зимой. По мнению горожан, они не выполняют свои прямые обязанности потому, что в рабочее время занимаются своими делами. Так, в соцсети «Вконтакте» появились новые жалобы петербуржцев на работу дворников.

Pr Scr vk.com /

«А наш дворник собирает макулатуру, которую складирует в цокольном этаже, и металлолом. Ему некогда выполнять свои прямые обязанности», — написали в соцсети.

С ней согласились и другие жители Северной столицы.

Pr Scr vk.com /

Pr Scr vk.com /

«С языка сняли — наш дворник тоже собирает [макулатуру. — Прим. ФАН], ей некогда снег чистить. Сейчас много товаров покупают, коробки выбрасывают — ей некогда», — пишут в Сети.

«И наши тоже — только с картоном в руках и вижу дворников», — подхватывают петербуржцы.

По словам местных властей, граждане могут написать жалобу на работу дворников и уборку снега в управляющую компанию. Однако такое предложение петербуржцы воспринимают скептически, потому что опыт общения с УК у многих уже был, а ответ коммунальщиков вряд ли удовлетворит горожан.

Pr Scr vk.com /

«Уже обращались. Говорят, других нет, радуйтесь, что хоть такой дворник есть», — отметил пользователь Сети.

Ранее губернатору Петербурга Александру Беглову в рамках прямой линии рассказали о единственном способе борьбы с последствиями снегопадов. Сначала эту неудобную тему обсудили руководитель пресс-службы администрации главы города Инна Карпушина и приглашенный эксперт — народный учитель России Майя Пильдес. При этом сам губернатор в разговоре почти не участвовал.