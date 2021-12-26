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Снег не чистят неделями: Петербург удивляет Россию

Общество
Снег не чистят неделями: Петербург удивляет Россию
Невские Новости  /  Дарья Зуева

За несколько дней до Нового года Санкт-Петербург вновь засыпало снегом. Мощная метель накрыла Северную столицу 25 декабря. И без того засыпанные дороги и тротуары стали совсем непроходимыми как для транспорта, так и для пешеходов. Горожане уже на протяжении месяца живут в одном большом сугробе, испытывая колоссальные проблемы, но администрация города не желает прислушиваться к просьбам жителей — обеспечить более качественную уборку снега.

Политолог, эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что беспомощность петербургских коммунальных служб продолжает удивлять не только петербуржцев, но и россиян из других городов.

«Можно понять, если затруднения возникают, когда снег только выпадает. Но когда его не чистят неделями, когда лед и снег с крыш угрожают жизням прохожих, а по дорогам невозможно нормально передвигаться ни автотранспорту, ни пешеходам, — это свидетельство системных проблем», — сказал он.

Снег не чистят неделями: Петербург удивляет Россию
Федеральное агентство новостей /

Также Простаков подчеркнул, что эта проблема не относится к числу неразрешимых. Кроме того, он усомнился, что вряд ли у Санкт-Петербурга — второго по величине российского мегаполиса — не хватает денег на уборку улиц от снега.

«Даже в менее богатых регионах проводят уборку. Закупка соответствующей техники и оборудования, набор и обучение персонала для регулярной работы — совсем не уникальные действия, которые специалисты в области государственного и муниципального управления просто обязаны уметь совершать. Поэтому качество работы коммунальщиков — тоже решаемый вопрос при наличии ресурсов и воли властей города к изменению ситуации. Пока же этой воли в Санкт-Петербурге не просматривается», — отметил он.

Снег не чистят неделями: Петербург удивляет Россию
Невские Новости / Дарья Зуева

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Петербурга с утра не вышла ни одна снегоуборочная машина.

Администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести улицы в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах. Коммунальщики продолжают игнорировать поступающие жалобы местных жителей о гигантских сосульках, которые свисают с крыш домов Петербурга.

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