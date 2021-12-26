Политолог Аркатов считает, что власти Петербурга плохо контролируют ситуацию в городе

Российский политолог, общественный деятель, ведущий Иван Аркатов в комментарии ФАН поделился мнением о решении властей Петербурга в части работы транспорта в новогоднюю ночь. По его мнению, администрация города продемонстрировала несистемный подход к решению проблемы, что негативно отразится на общественном мнении.

В конце ноября власти Северной столицы приняли решение о полном прекращении движения как наземного, так и подземного общественного транспорта в новогоднюю ночь. Однако губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время открытия главной елки города на Дворцовой площади заявил об обратном, позволив перевозчикам трудиться всю ночь.

В конечном итоге Беглов и комитет по транспорту смогли все же определиться: метро проработает до 02:00, но войти на станции будет возможным до 01:00. Последние автобусы от станций метро также уедут в два часа ночи.

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По мнению общественника Аркатова, подобная нестыковка в принятых решениях негативно характеризует администрацию города.

«Это совершенно несистемный подход, рассинхрон в действиях, планах и заявлениях как первых лиц, так и замов губернатора и профильных министров. Сначала — «не будет работать транспорт», потом — «транспорт будет работать», а потом — «будет работать до двух часов». Это демонстрирует, как местные власти плохо контролируют ситуацию, не понимают, что происходит в городе в плане общественного мнения», — считает политолог.

Чем обоснованы подобные решения, непонятно. Ведь, по сути, выбранный временной промежуток для работы общественного транспорта просто неудобен для граждан.

«По факту можно было бы и отменить, потому что работа до двух часов — это полный бред. То есть люди отметят Новый год, к часу поедут куда-то, в половину второго только приедут, а уехать уже не смогут. Получается, что последнее решение главы города и исполнительной власти в целом, к сожалению, вызывает слишком много негатива у населения, что усиливает негативное отношение к региональной и федеральной власти, и это уж точно не будет плюсом главе города», — заключил Аркатов.

Ранее живущий в Купчино петербургский политолог и востоковед Дмитрий Вородин в интервью ФАН рассказал, как городские власти во главе с губернатором Александром Бегловым годами закрывают глаза на проблемы, ставшие актуальными еще четверть века назад.