В нескольких районах Петербурга с утра не вышла ни одна снегоуборочная машина

До Нового года остается пять дней, и, видимо Санкт-Петербург встретит его в одном большом сугробе. Снежный апокалипсис продолжается: на дорогах — транспортный коллапс, на тротуарах — гололедица. Тем не менее власти города и коммунальные службы не особо стараются убирать снег. Например, сразу в нескольких районах не было замечено ни одной снегоуборочной машины с утра. Подробнее — в материале ФАН.

Согласно данным онлайн-карты комитета по благоустройству Петербурга, утром 26 декабря на дорогах Северной столицы была задействована 151 транспортная единица. При этом снегоочистительная техника по городу распределена очень неравномерно. Основная масса машин, как и в предыдущие дни, сосредоточена в Пушкинском, Центральном, Фрунзенском, Московском и Красносельском районах. В Петроградском и Красногвардейском районах было замечено по две единицы техники, в Калининском — одна.

В Адмиралтейском и Выборгском районах на уборку не вышла ни одна снегоуборочная машина, хотя ситуация на улицах не самая благоприятная.

Федеральное агентство новостей /

Ранее вице-губернатор по ЖКХ Анатолий Повелий заявил, что коммунальные службы Петербурга работают в авральном режиме. Он сообщил, что в усиленный режим работы перешли и дорожные предприятия, было увеличено количество техники, которая «круглосуточно расчищает и прометает улицы». Повелий пообещал, что порядок в городе наведут до наступления холодов.

Администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести улицы в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах. Коммунальщики продолжают игнорировать поступающие жалобы местных жителей о гигантских сосульках, которые свисают с крыш домов Петербурга.

Невские Новости / Оксана Федянина

Лидером по количеству жалоб на некачественную уборку снега в декабре стал Фрунзенский район, жители которого всего за несколько дней оставили на портале «Наш Санкт-Петербург» почти 2000 жалоб. Следом за ним идут Московский и Невский районы. Критическая ситуация в первые дни месяца сложилась и в Пушкинском районе. При этом, как сообщает РБК, из-за многочисленных жалоб районная прокуратура даже начала проверку исполнения федерального законодательства по содержанию зимой участка дороги на Московском шоссе. Напомним, что ранее Александр Беглов заявлял, что коммунальщики якобы хорошо справляются со своими обязанностями.