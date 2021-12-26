Петербуржцы приняли съемки фильма за аварию на Василеостровской ТЭЦ

Санкт-Петербург, 26 декабря. Съемки учебного фильма для МЧС на Василеостровской ТЭЦ напугали петербуржцев, в соцсетях и СМИ распространилась информация о происшествии на электростанции.

Сообщения о ЧП на Василеостровской ТЭЦ накануне вечером появилось в паблике «Живем на Васильевском | Васильевский остров» в соцсети «ВКонтакте». В записи говорилось, что к зданию прибыли спасатели и скорая помощь.

Позже сообщения о происшествии опровергли на самой Василеостровской ТЭЦ и в МЧС по Петербургу. У теплоэлектроцентрали проходили съемки учебного фильма для МЧС, сообщает со ссылкой на дежурного помощника администрации Василеостровского района и дежурного помощника городской администрации портал «Невские новости». Отсутствие вызовов с ТЭЦ изданию подтвердили в 18-й пожарной части по Васильевскому острову.