Появилось видео жесткого ДТП с легковушкой и маршруткой в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 декабря. ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси произошло на пересечении Вознесенского проспекта и набережной канала Грибоедова.

Появилось видеозапись момента жестокой аварии, которая произошла на территории Санкт-Петербурга. После сильного удара транспортные средства вылетели на тротуар и снесли светофор. Видеоматериалом поделился сайт 5-tv.ru.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали во время аварии в Рязанской области. В ДТП также приняли участие маршрутное такси и легковой автомобиль. В результате инцидента травмы получили два пассажира маршрутки и водитель, а также два человека, которые находились в салоне легковой машины.