Фигуристка Трусова покинула разминку перед выступлением на ЧР из-за падения

Санкт-Петербург, 25 декабря. Бронзовая призерка чемпионата мира Александра Трусова оступилась во время разминки перед выходом на лед в рамках первенства России. Спортсменка ушла с тренировки раньше соперников.

Трусова готовилась выйти на лед в произвольной программе на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. Однако стандартная шестиминутная разминка обернулась для фигуристки падением. Трусова покинула тренировочную площадку прихрамывая за полминуты до окончания занятия. Осенью спортсменке пришлось пропустить этап Гран-при в Токио из-за травмы.

Ранее фигуристка Софья Муравьева лишилась балла после выступления в короткой программе из-за опоздания на лед. Спортсменка уступила Анне Щербаковой и Камиле Валиевой и заняла третье место.