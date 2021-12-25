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Ученица Плющенко Муравьева уступила фигуристке Щербаковой на чемпионате России

Спорт
Ученица Плющенко Муравьева уступила фигуристке Щербаковой на чемпионате России
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Санкт-Петербург, 25 декабря. Фигуристка Софья Муравьева упустила второе место на чемпионате России в короткой программе. Спортсменка лишилась необходимого балла за выход на лед с опозданием.

Соревнования в рамках чемпионата России по фигурному катанию прошли в Санкт-Петербурге. Ученица Евгения Плющенко Муравьева вышла на старт с опозданием, из-за чего жюри сняли один балл в наказание.

В результате спортсменка уступила фигуристке Анне Щербаковой, которая поднялась на вторую строчку. Спортсменка заработала 81,46 балла в короткой программе. На первом месте оказалась Камила Валиева, которая заработала 90,38 балла.

Ранее фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали победителями чемпионата в произвольном танце. Спортсмены показали результат в 134,61 балла и обошли дуэт Дианы Дэвис с Глебом Смолкиным.

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плющенко чемпионат россии фигурное катание муравьева
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