Бездомные нашли на улице уникальные письма Никулина и передали в музей

Санкт-Петербург, 25 декабря. Письма знаменитого актера Юрия Никулина были найдены бездомными на улице и переданы в музей Цирка им. Чинизелли в Санкт-Петерубрге, где прошел фестиваль «Лучшие клоуны мира», посвященный 100-летию великого артиста.

Во время выставки посетители могли увидеть письма Никулина, адресованные фронтовому другу Ефиму Лейбовичу из Ленинграда. Для участия в фестивале были приглашены клоуны со всего мира, передает MK.ru.

Цирку на Фонтанке, который стал первым каменным цирком в России, в следующем году исполнится 145 лет. Среди приглашенных гостей на фестиваль приехали шоу-дуэт «Пакуин младший и Анхело» из Мексики, клоун Глейстон Гинер из Бразилии, трио из Киргизии под руководством Атая Омурзакова и другие коллективы.

Ранее сын Никулина, художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре, признался, что тяжело переживал смерть отца. У наследника артиста пару месяцев не было слез, но позже он плакал несколько дней и не мог остановиться.