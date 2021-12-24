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Марк Кондратюк стал чемпионом России в мужском одиночном катании

Спорт
Марк Кондратюк стал чемпионом России в мужском одиночном катании
slovodel.com

Санкт-Петербург, 24 декабря. Фигурист Марк Кондратюк занял первое место на чемпионате России в программе одиночного катания. В сумме 18-летний спортсмен получил 284,37 балла.

Второе место в одиночном катании занял Михаил Коляда из Санкт-Петербурга, набравший 283,70 балла. Бронзовую медаль получил Андрей Мозалев, фигурист за два вида программы заработал 278,28 балла. Чемпионат России по фигурному катанию является главным этапом для отбора на Олимпиаду 2022 года в Пекине.

Ранее фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали обладателями золотых медалей в танцах на льду на чемпионате России в Санкт-Петербурге. По сумме двух прокатов пара набрала 223,37 балла.

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кондратюк чемпионат россии фигурное катание
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