Санкт-Петербург, 24 декабря. Супруга россиянина Олега Никитина, который два года провел в американской тюрьме по надуманным обвинениям, сравнила чиновников в США с сомалийскими пиратами.

В сентябре 2019 года Никитин был арестован за то, что якобы нарушил антироссийские санкции. За его освобождение боролись дипломаты и правозащитники, включая вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова и президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея.

Глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), основанного бизнесменом Евгением Пригожиным, Мира Тэрада отметила, что пытки в американских тюрьмах происходят из-за того, что такие действия поощряет администрация.

По словам Натальи Никитиной, которая приходится женой спасенному из американской тюрьмы россиянину, подобные действия со стороны чиновников США необходимо пресекать.

«Это надо прекращать, они ведут себя как сомалийские пираты. Любые такие действия дожны быть зеркальными, потакать и оставлять это без внимания и без овтета нельзя», — подчеркнула Никитина, выступая в студии медиацентра «Патриот».

Необходимо призывать Госдеп США к ответу, добиваться объяснения и компенсаций семьям осужденных по каждому случаю, подытожила женщина.