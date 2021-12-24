Технические неполадки привели к временному закрытию станции метро «Рыбацкое» в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 декабря. Станция метро «Рыбацкое» в Петербурге была временно закрыта по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Отмечалось, что одна из конечных станций «зеленой ветки» была закрыта в 14:40 по московскому времени. В это время движение поездов по третье линии осуществлялось только на участке «Беговая — Обухово». Позже сообщили, что станция метро «Рыбацкое» была открыта в 14:53. Движение поездов восстановили в полном объеме.

Ранее стало известно, что петербургское метро оштрафовали за плачевное состояние дореволюционного здания. СПб ГУП «Петербургский метрополитен» получил взыскание на 100 тыс. рублей от Ленинского районного суда.