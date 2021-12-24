Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 15:58
15:56
Спорт
Мишустин заявил о безвизовом въезде иностранных болельщиков в Россию на финал ЛЧ
15:54
Происшествия
СК требует арестовать главу БПК Диану Каледину по делу о мошенничестве
15:50
Спорт
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Пруцев может продолжить карьеру в «Спартаке»
15:49
Общество
Переехавшие в Крым по программе «Земский доктор» врачи получают по миллиону рублей
15:44
Экономика
Как новости об «Омикроне» и пожар на заводе ExxonMobil укрепили цены на нефть
15:44
Общество
Представитель Google сбежал из здания суда в Москве через черный ход
15:44
Армия
В США пригрозили «ударить» ракетами Tomahawk по России из акватории Черного моря
15:43
Экономика
Первый вице-премьер Белоусов допустил падение цен на газ до 400 долларов
15:42
Политика
Лукашенко встретится с Путиным в рамках двухдневного рабочего визита в Петербург
15:42
Общество
Жители дома в Металлострое спасают личные вещи от воды из-за аварии на пожарном гидранте
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Технические неполадки привели к временному закрытию станции метро «Рыбацкое» в Петербурге

Общество
Технические неполадки привели к временному закрытию станции метро «Рыбацкое» в Петербурге
Невские Новости  /  Елена Третьякова

Санкт-Петербург, 24 декабря. Станция метро «Рыбацкое» в Петербурге была временно закрыта по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Отмечалось, что одна из конечных станций «зеленой ветки» была закрыта в 14:40 по московскому времени. В это время движение поездов по третье линии осуществлялось только на участке «Беговая — Обухово». Позже сообщили, что станция метро «Рыбацкое» была открыта в 14:53. Движение поездов восстановили в полном объеме.

Ранее стало известно, что петербургское метро оштрафовали за плачевное состояние дореволюционного здания. СПб ГУП «Петербургский метрополитен» получил взыскание на 100 тыс. рублей от Ленинского районного суда.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Технические неполадки привели к временному закрытию станции метро «Рыбацкое» в Петербурге
метро беговая рыбацкое
Комментировать