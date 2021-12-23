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Иностранные гости пожаловались на неубранный снег в Петербурге

Общество
Иностранные гости пожаловались на неубранный снег в Петербурге
Невские Новости  /  Надежда Капранова

Неубранный снег в Петербурге стал проблемой не только для местных жителей, но и для гостей города. На опасные условия жалуются и иностранцы, которые оказались этой зимой в Северной столице.

Студент из Англии Эшли В., который приехал в Петербург на учебу, не ожидал, что может столкнуться с такими проблемами в одном из крупнейших городов России. Иностранец удивился, что Санкт-Петербург не может справиться со снежным коллапсом.

«Я изучаю в Санкт-Петербурге русский язык. Живу здесь два месяца, но уже успел столкнуться с проблемой неубранного снега в городе. Один раз, когда я искал съемную квартиру, мне казалось, что я буквально мог погибнуть. Я вышел из такси с двумя большими тяжелыми сумками и стал искать верное направление. В это время в метре от меня с крыши упала огромная глыба льда. Конечно, я испугался. Такое со мной произошло впервые. Я отпрыгнул и быстро покинул это место», — сказал Эшли.

«Ледяная глыба упала в метре от меня»: иностранные гости пожаловались на неубранный снег в Петербурге
Невские Новости / Надежда Капранова

Кроме того, 23 декабря Смольный предупредил петербуржцев о надвигающейся на город сильной метели, которую спрогнозировал Гидрометцентр России. Ранее на некомпетентность властей Северной столицы указал аналитик Юрий Голубь. По его словам, руководство Петербурга во главе с Александром Бегловым провалило своеобразный экзамен на профпригодность.

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