Актриса Инна Чурикова поддержала письмо артиста Ивана Краско с жалобой на снег в Петербурге

Убирать снег и сосульки — элементарная обязанность властей Петербурга. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Инна Чурикова.

Собеседница поддержала обращение 91-летнего актера Ивана Краско к президенту России Владимиру Путину с жалобой на плохую уборку снега в Северной столице.

«Правильно требует. Нужно требовать и Ивану Краско, и всем петербуржцам. Ну, что же это такое, не убирают снег! Это первое, что нужно делать, — сосульки убирать да снег, чтобы жизнь была не только дома, но и на улице», — сказала артистка.

politexpert.net / Евгений Зайцев

Инна Чурикова также подчеркнула, что, на ее взгляд, обеспечить чистоту улиц города — прямой долг губернатора Санкт-Петербурга.

«Это обязанность губернатора. Пусть работает. Это его работа — думать о жителях города. Летом тогда не отдыхай, а работай. Надо приобретать все необходимое. Нужно элементарно думать о людях зимой. Дворники есть, лопаты, машины. Я абсолютно поддерживаю Ивана Краско. У него сын такой прекрасный артист был, сам он человек замечательный. Наш красавец-Питер должен быть убран от снега», — подытожила народная артистка СССР.

Ранее дрессировщик Юрий Куклачев объяснил, как спасти Петербург из снежного плена. По его словам, властям города необходимо обновить автопарк работников коммунальных служб.