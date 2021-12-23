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Очередной прорыв трубы едва не затопил четыре автомобиля на Васильевском острове

Происшествия
Очередной прорыв трубы едва не затопил четыре автомобиля на Васильевском острове
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 23 декабря. Четыре автомобиля оказались в луже горячей воды на Васильевском острове. К этому привел очередной прорыв трубы, который произошел на улице Шевченко, передает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, коммунальная авария произошла сегодня. Прибывшие на вызов специалисты обнаружили, что горячая вода разлилась на площади 300 квадратных метров.

В пресс-службе АО «Теплосеть» заявили, что коммунальщики уже приступили к устранению поломки и замене поврежденного участка трубы. Окончание ремонтных работ и перевод работы отопительной системы в прежний режим планируются к 21:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что плохое состояние тепловых и водных магистралей уже не первый год является одной из самых актуальных проблем для петербуржцев. Горожане неоднократно обращали на это внимание губернатора Александра Беглова, однако градоначальник продолжает игнорировать жалобы.

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