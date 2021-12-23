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Петербургский фестиваль «Мы вместе» отразит идею Русской весны

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 19:08
Общество
Петербургский фестиваль «Мы вместе» отразит идею Русской весны
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 23 декабря. Цель фестиваля «Мы вместе», который пройдет в Санкт-Петербурге, — отразить идею Русской весны и объединить людей с помощью музыки. Об этом рассказали организаторы события на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По словам организатора «Мы вместе» Дмитрия Руденко, фестиваль пройдет на Воскресенской набережной, в клубе «Гнездо глухаря», который уже успел стать легендарным. Обычно на этой площадке представляют бардов, а также театральное и авторское творчество.

«Нам показалось, что есть некий дефицит той музыки, которая нужна. Если она нужна нам, то, возможно, она нужна кому-то еще. Это о русской музыке людей, поющих русскими чувствами, на русском языке, о русских проблемах, о проблемах своей страны, имеющих гражданскую позицию. Людей, занимающихся социальной жизнью населения, которые помогают, участвуют в гуманитарных и социальных программах», — пояснил Руденко, говоря о сути мероприятия.

В качестве одного из организаторов события выступает петербургское отделение движения «Оплот». Его представители будут на фестивале в качестве спикеров. Руководитель отделения Руслан Славянов отметил, что у «Мы вместе» довольно простая идеология.

«В общем-то, не так много проводится культурных мероприятий, которые бы отражали саму идею Русской весны, русского мира. Поэтому это мероприятие и направлено на то, чтобы объединить этих людей, которые несут эту идею в массы с помощью своей музыки. Поэтому мы с удовольствием принимаем участие в этом мероприятии», — подчеркнул он.

Одним из участников фестиваля станет рок-группа «Декабрь». Ее лидера Михаила Семенова не смущает, что название коллектива не очень сочетается с Русской весной. По его мнению, название может быть каким угодно.

«Мы как раз связаны с Русской весной очень сильно, и песни наши. Мы в Донецк, в Луганск, в Донбасс ездим с самого начала, поддерживаем людей там, как можем — музыкой своей. Поэтому это связано с нами, несмотря на наше название зимнее. Но музыка весенняя, бодрящая», — поделился музыкант.

В медиацентре «Патриот» обсуждали, готова ли российская молодежь защищать свою страну. Рок-музыканты затронули и эту тему в ходе пресс-конференции.

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руденко русская весна мы вместе
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