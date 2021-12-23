Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 20:05
20:04
Происшествия
В Петербурге пожилой инвалид поскользнулся на тротуаре и попал в реанимацию
20:03
Политика
Белый дом объявил о готовности к диалогу Россия — США по гарантиям безопасности
20:00
Общество
Фотографу из Шушенского бора удалось запечатлеть парную рыбалку выдр
19:55
Общество
Владимирская область — лучшая в ЦФО по реализации национального проекта «Культура»
19:55
Армия
Haberturk: Турция может возглавить военную операцию НАТО в Донбассе
19:54
Общество
Диетолог назвал быстрый способ избавиться от тяги к сладкому
19:54
Весь мир
Байден пообещал непривитым американцам «чрезвычайно трудную зиму»
19:53
Происшествия
Суд заключил под стражу подозреваемого в сбыте суррогатного алкоголя в Ленобласти
19:53
Общество
Общежитие на несколько дней осталось без отопления в Мордовии
19:48
Происшествия
Верховный суд РФ поддержал возбуждение уголовного дела против судьи Кондрат
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Метель — и ни одной снегоуборочной машины: на петербургской дамбе произошло несколько ДТП

Общество
Метель — и ни одной снегоуборочной машины: на петербургской дамбе произошло несколько ДТП
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Водители начали массово жаловаться на заснеженные дороги Петербурга. Напомним, в четверг, 23 декабря, в Северную столицу пришел новый циклон «Квинтинус», с ним и сильная метель. Непогода накрыла город за считанные часы: пешеходы жалуются на заснеженные тротуары, а автовладельцы — на заносы на дорогах.

Пробки достигли 10 баллов уже в 18:00. Напряженную транспортную обстановку на городских дорогах фиксирует сервис «Яндекса». Автовладельцы отмечают, что спецтехники на дорогах нет.

Метель и ни одной снегоуборочной машины: на петербургской дамбе произошло несколько ДТП
Невские Новости /

На съезде с КАД на Приморский проспект занесло машину. Также автовладельцы описывают сложную обстановку на дамбе. Снегопад ухудшил видимость и сцепление с дорогой. Несмотря на это, коммунальные службы до сих пор не выехали на расчистку дорог. Метель продолжится, по прогнозам синоптиков, до утра следующего дня. Когда администрация города выпустит спецтехнику — не ясно.

«Яндекс.Карты» фиксируют ДТП в разных районах города. Центр Петербурга горит бордовым цветом, что говорит о глухой пробке. Также сервис фиксирует пробку на Московское шоссе, движение заблокировано в обе стороны. Скорость автомобилей составляет всего 2-3 километра в час, если не меньше. По словам очевидцев, в левом ряду произошло ДТП.

После серьезного снегопада в начале декабря Московское шоссе стало в буквальном смысле проклятым местом. Здесь чуть ли не каждую неделю случаются ДТП, и дорога на картах из-за пробок приобретает бордовый цвет.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Метель — и ни одной снегоуборочной машины: на петербургской дамбе произошло несколько ДТП
дтп петербург дамба
Комментировать