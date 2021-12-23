Метель — и ни одной снегоуборочной машины: на петербургской дамбе произошло несколько ДТП

Водители начали массово жаловаться на заснеженные дороги Петербурга. Напомним, в четверг, 23 декабря, в Северную столицу пришел новый циклон «Квинтинус», с ним и сильная метель. Непогода накрыла город за считанные часы: пешеходы жалуются на заснеженные тротуары, а автовладельцы — на заносы на дорогах.

Пробки достигли 10 баллов уже в 18:00. Напряженную транспортную обстановку на городских дорогах фиксирует сервис «Яндекса». Автовладельцы отмечают, что спецтехники на дорогах нет.

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На съезде с КАД на Приморский проспект занесло машину. Также автовладельцы описывают сложную обстановку на дамбе. Снегопад ухудшил видимость и сцепление с дорогой. Несмотря на это, коммунальные службы до сих пор не выехали на расчистку дорог. Метель продолжится, по прогнозам синоптиков, до утра следующего дня. Когда администрация города выпустит спецтехнику — не ясно.

«Яндекс.Карты» фиксируют ДТП в разных районах города. Центр Петербурга горит бордовым цветом, что говорит о глухой пробке. Также сервис фиксирует пробку на Московское шоссе, движение заблокировано в обе стороны. Скорость автомобилей составляет всего 2-3 километра в час, если не меньше. По словам очевидцев, в левом ряду произошло ДТП.

После серьезного снегопада в начале декабря Московское шоссе стало в буквальном смысле проклятым местом. Здесь чуть ли не каждую неделю случаются ДТП, и дорога на картах из-за пробок приобретает бордовый цвет.