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Знаменитый дрессировщик Юрий Куклачев объяснил, как спасти Петербург из снежного плена
Общество
Знаменитый дрессировщик Юрий Куклачев объяснил, как спасти Петербург из снежного плена
Невские Новости  /  Степан Яцко

Властям Петербурга следует позаботиться о том, чтобы обеспечить коммунальщиков техникой, которая подходит для особенностей улиц Северной столицы. Таким мнением поделился в беседе с ФАН дрессировщик, народный артист РСФСР Юрий Куклачев.

Учитывая особенности планировки улиц и дворов Петербурга, чиновникам давно следовало более обдуманно подойти к оснащению коммунальщиков средствами по уборке снега, подчеркнул собеседник. По его мнению, это помогло бы избежать снежных завалов по всему городу.

«Для коммунальщиков нужно маленькие машинки закупать. Вот у нас в Москве это есть. Таджик счищает снег, во двор приезжает маленькая машина, забирает все ковшом, увозит на улицу. Там уже все перегружается в большие грузовики. Вот и скажите руководству: «Закупите эти машинки», — сказал дрессировщик.

Знаменитый дрессировщик Юрий Куклачев объяснил, как спасти Петербург из снежного плена
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Юрий Куклачев также отметил, что нет смысла рассчитывать на то, что освободить город из снежного плена удастся только с помощью рабочих рук, вооруженных простой лопатой.

«Что может сделать таджик? Ничего он не сделает. Столько снега! Он справа налево перекинет. В Ленинграде улочки узкие. С тротуара на дорогу снег уберете, а где машина будет стоять? Эти маленькие машинки и по улочкам смогут хорошо ездить», — подытожил народный артист РСФСР.

Ранее сообщалось, что утром 19 декабря снегопад осложнил движение на дорогах Санкт-Петербурга. Однако складывается впечатление, что администрация губернатора Александра Беглова оставляет без должного внимания жалобы горожан на тяжелую ситуацию из-за неубранного снега.

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