«Буксуем, стоим в пробках»: актер Григорьев оценил, как справляются коммунальщики Петербурга со снегом

Снегопады, метели, морозы — все это подарки зимы Петербургу в уходящем году. И как некстати, что власти города и коммунальные службы не смогли с достоинством принять такие погодные сюрпризы. Однако не все жители Северной столицы с горечью воспринимают сугробы на дорогах, гололед и пробки. Российский актер, телеведущий, художник, драматург Игорь Григорьев оценил, как справляются коммунальщики Петербурга со снегом.

«Честно скажу, что мало снега. Хотелось бы, чтобы всего было побольше, чтобы коммунальщики еще больше не справлялись. Нам хоть весело жить. Мы едем, буксуем, стоим в пробках. Дети поскальзываются, падают в сугроб. Хоть зиму увидят, а то же не видят ничего», — говорит артист.

Также собеседник Игорь Григорьев отметил успехи коммунальных служб в борьбе со снегом.

«Справляются? Ну как могут, так и справляются. Мы же как всегда: можем — справляемся, не можем — не справляемся. Еду я по сугробам, по кочкам по этим, как за городом. Еду и скачу на своем конике, он подпрыгивает, и я в кресле подпрыгиваю, пристегнутый ремнем, поэтому все романтично, на самом деле. Это даже весело, когда все едут со скоростью 5 км/ч. Можно, конечно, ругаться на городские власти, но я бы не стал на них ругаться», — заключил актер.

Высказывания петербуржцев на тему уборки снега нынешней зимой можно встретить повсеместно на просторах интернета. Одни ругают администрацию города, другие — разводят руками и реагируют с сарказмом. Но тем временем глава города Александр Беглов таки нашел виноватых в некачественной уборке снега. Ими оказались автовладельцы.