Жители Курортного района Петербурга с начала зимы так и не дождались уборки снега

С начала зимы жители Санкт-Петербурга испытали на себе несколько циклонов, которые принесли в город мощнейший снегопад, морозы, оттепель, а потом снова сильное понижение температуры.

В четверг, 23 декабря, Северную столицу накрыл новый циклон «Квинтинус». Синоптики предупредили горожан о сильной метели с порывистым ветром до 15–18 м/с. В Северной столице объявлен желтый уровень опасности. Спасатели просят горожан убрать с балконов вещи, а на улице — обходить деревья, линии передач и плохо укрепленные конструкции.

Федеральное агентство новостей /

Уже с утра на дорогах наблюдалась гололедица. Город встал в пробках. Жители Петербурга опасаются, что нормально передвигаться по городу скоро будет невозможно. Виной тому нерасторопная работа коммунальных служб, которые по сей не могут справиться с последствиями циклона «Бенедикт». Петербуржцы опасаются, что новый циклон принесет городу еще больше проблем.

«С прошлым циклоном коммунальщики еще не успели разобраться, а на пороге уже новый. В Курортном районе уже несколько недель лежат сугробы на тротуарах, скидали весь снег на обочины — и на этом работа их закончилась. А сейчас снова метель начнется… Видимо, легче дождаться весны, чтобы все само собой растаяло», — написал пользователь Сети.

Администрация города во главе с Александром Бегловым заявили, что ситуация с уборкой снега действительно непростая, но действий предпринято никаких не было. Несмотря на сильнейшую метель в городе, на улицах, по словам очевидцев, задействовано минимальное количество спецтехники.

Народные новости /

Согласно данным онлайн-карты комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, утром 23 декабря на дорогах города было задействовано всего 84 единицы спецтехники. Так мегаполис подготовился к новому циклону «Квинтинус».

«Для такого огромного города 1000 единиц снегоуборочной техники, работающих по ночам, крайне недостаточно для создания безаварийной обстановки на дорогах. Нужно 3000 единиц — без простойной работы в снегопад», — написал житель города.

По данным «Яндекс.Погоды», снежные тучи уже окружили Петербург. Сколько продлится такая погода, неизвестно: горожане в социальных сетях просят коммунальные службы начать работу по расчистке дорог от последствий циклона.

Ранее советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Збруев заявил, что власти Петербурга обязаны гарантировать горожанам своевременную и эффективную уборку снега с улиц и крыш домов.