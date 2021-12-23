Депутат Госдумы Делягин призвал к нормализации медицинской политики в Петербурге

Неэффективная работа властей Санкт-Петербурга могла стать причиной того, что Северная столица обгоняет Москву по числу заболевших коронавирусом. Таким предположением поделился в беседе с ФАН экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин.

Собеседник отметил, что, по его мнению, одной из причин тяжелой ситуации в Петербурге с коронавирусом могла стать оптимизация сферы здравоохранения.

«Думаю, что петербургские власти очень наглядно проявили свою вменяемость в сфере ЖКХ, такую же вменяемость они проявляют и в сфере медицины. В Петербурге были намного более жесткие ограничения, чем в Москве. Наверное, оптимизация там прошла более жесткая, чем в Москве, хотя в столице она начиналась еще в начале 2010-х годов. Думаю, это проявление общего качества уровня руководства», — сообщил депутат.

Михаил Делягин также призвал уделять больше внимания заботе о здоровье граждан в такой непростой момент.

«Нужно как минимум адаптировать стандарты лечения. Врачи, которые лечат коронавирус, говорят, что прописанные Минздравом стандарты никуда не годятся. Может быть, в Петербурге эти стандарты более жестко соблюдаются, чем в Москве. Кроме того, наверное, стоит перестать премировать за выявленные случаи [заболевания коронавирусом]. Это вопросы нормализации медицинской политики», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он предположил, какими еще могут быть возможные причины сложившейся в Северной столице ситуации с коронавирусом.

«Это создание режима апартеида. Возможно, господин [Александр] Беглов многих опережает в этом деле. Для того, чтобы заставить людей делать глупости, нужно их запугивать. Может быть, дело в этом», — подытожил народный избранник.

Ранее актер Александр Збруев в беседе с ФАН назвал чудовищной ситуацию со снегом в Петербурге. По его мнению, власти Северной столицы должны обеспечить безопасность горожан.