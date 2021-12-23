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«Убирать надо лучше»: актер Збруев назвал чудовищной ситуацию со снегом в Петербурге
Общество
«Убирать надо лучше»: актер Збруев назвал чудовищной ситуацию со снегом в Петербурге
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Власти Петербурга обязаны гарантировать горожанам своевременную и эффективную уборку снега с улиц и крыш домой. Таким мнением поделился в беседе с ФАН советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Збруев.

Собеседник издания отреагировал на новость о том, что 91-летний актер Иван Краско написал письмо, в котором пожаловался президенту России Владимиру Путину на плохую работу коммунальщиков по уборке снега в Северной столице.

«Тут один ответ — надо убирать снег лучше, чтобы руководство города этим занималось не формально, а буквально, чтобы не было трагедий, когда падает с крыши льдина и убивает людей. Совершенно чудовищно, что на ровном месте происходят такие драмы. Пожилым очень трудно передвигаться. Мамам с колясками тоже очень опасно. Тут только один ответ — надо заниматься делом», — сказал артист.

Актер Збруев: «Власти Петербурга должны обеспечить защиту горожан от падающих льдин»
wikipedia.org / Zimin.V.G. / CC BY-SA 3.0

Александр Збруев также подчеркнул, что, по его мнению, власти Санкт-Петербурга несут непосредственную ответственность за работу коммунальщиков.

«Вы поставлены для того, чтобы людям, которые живут в том или ином населенном пункте, было удобно. Должна быть гарантирована безопасность, даже от природных явлений. Нужно быть готовыми к снегопаду, ветру, дождям. Есть люди, которые за это несут ответственность. Нужно идти ногами и проверять, а не только слушать, что им говорят по телефону. В телефонном разговоре можно и соврать», — подытожил актер.

Ранее сообщалось, что в Петроградском районе школьницу госпитализировали после обрушения льда с крыши. На фоне подобных вопиющих происшествий администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова упорно рапортует об активной уборке города от снега.

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