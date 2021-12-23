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Вместо качественной уборки снега власти Петербурга посоветовали гражданам быть аккуратнее на улицах

Общество
Вместо качественной уборки снега власти Петербурга посоветовали гражданам быть аккуратнее на улицах
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург утопает в снегах. Вслед за обильными осадками сегодня в Северную столицу пришла метель, а морозы крепчают. Правительство города же, вероятно, учтя провал в уборке снега, пожелало на своей официальной странице во «ВКонтакте» жителям города быть внимательными и осторожными, не спешить при перемещении по городу. Ответ петербуржцев не заставил себя долго ждать.

Вместо качественной уборки снега власти Петербурга посоветовали гражданам быть аккуратнее на улицах
vk.com / Prt Scr

«Конечно, будем, ведь дворники и снегоуборочная техника снова не справятся», — отметила петербурженка.

В своем обращении к жителям администрация также отметила, что и автовладельцам стоит быть максимально внимательными и сконцентрированными во время вождения, ведь «на участках дорог и тротуаров может образоваться лед».

Вместо качественной уборки снега власти Петербурга посоветовали гражданам быть аккуратнее на улицах
vk.com / Prt Scr

«На участках дорог может образовываться лед? Да все дороги давно очень скользкие, аварий и пробок из-за этого много. Почему на проезжую часть перестали сыпать песок? Песок с солью? Это забота об экологии? Но окей, тогда замените это чем-то экологически более безвредным, но замените!» — последовал возмущенный комментарий подписчицы.

Печальную, но похожую на правду общую картину происходящего обрисовала еще одна подписчица паблика. Для нее жизнь в городе представляется ужасом.

Вместо качественной уборки снега власти Петербурга посоветовали гражданам быть аккуратнее на улицах
vk.com / Prt Scr

«Как ужасно жить в городе: все время зависишь от чужой работы, все время надо кого-то ругать. То ли дело в области в своем доме: утром встал, расчистил дорожки, поехал на работу, вернулся, опять убрал снег и зашел домой! И здоровье, и нервы в порядке», — отметила женщина.

Проблемы с уборкой города начались в Петербурге с приходом первых снегопадов. И, как отмечают жители, ни власти, ни коммунальщики не были готовы к непогоде. Результатом работы спецслужб в итоге стали огромные сугробы из грязного снега, а также травмированные люди, не заметившие сосулек и гололеда. Но тем временем глава города Александр Беглов таки нашел виноватых в некачественной уборке снега. Ими оказались автовладельцы.

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петербург снег уборка снега
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