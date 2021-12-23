Пешеходный переход затопило из-за прорыва трубы на Академической улице в Петербурге

Из-за прорыва трубы на Академической улице в Санкт-Петербурге образовался грязевой потоп. Люди не могут перейти дорогу по зебре напрямую, поскольку на ее месте — лужа огромного размера. Жители района вынуждены делать крюк на 50 метров по проезжей части. Водители недовольны, пенсионеры спотыкаются и падают прямо под колеса, стоки не работают.

Пользователи в Сети пишут, что с каждым часом ситуация усугубляется: лужа не замерзает, несмотря на то, что на улице стоит мороз. И люди продолжают перебегать дорогу по проезжей части.

vk.com / Prt Scr

«Каждый день, отправляя ребенка в школу, переживаю. Это море разлилось уже несколько дней назад, оно никуда не ушло, коммунальщикам все равно. Такое ощущение, что оно с каждым днем становится все больше. Писала в группу по благоустройству города, в итоге обращение было благополучно проигнорировано», — написала жительница района.

Гораздо труднее придется пешеходам и автовладельцам, когда лужа превратится в лед. Как только в Петербург вернулись морозы, вновь оголилась проблема некачественных труб. Администрация губернатора города Александра Беглова продолжает игнорировать насущные проблемы.

vk.com / Prt Scr

«По пять раз за неделю в одном месте не рвется. Просто все потому, что в большинстве таких городов руководство — местные жители, для них их города родные. А у нас сплошные гастарбайтеры, для которых кресло губернатора — всего лишь очередная отсидка между назначениями. Потому им на город фиолетово», — написал местный житель.

Pr Scr telegram.org / Петербург с огоньком

Петербуржцы за последнее время не в первый раз сталкиваются с проблемами некачественной коммунальной инфраструктуры в городе. С начала зимы в Северной столице происходят регулярные аварии на теплотрассах, прорывы труб. Кроме этого, коммунальные службы никак не реагируют на снежные кучи и ледяные глыбы на крышах, которые угрожают здоровью жителей.