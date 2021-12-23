Мужчина ногами избил спутницу на глазах у жителя Невского района Петербурга

Санкт-Петербург, 23 декабря. Петербуржец выплеснул злость на свою спутницу на глазах у жителя одного из домов в Невском районе города. Инцидент произошел на улице Антонова-Овсеенко.

Мужчина громко кричал на женщину, называл ее оскорбительными словами и всячески унижал. Он набросился на свою жертву из-за того, что та где-то оставила свой телефон. Когда девушка закричала, житель дома, у которого происходила неприятная сцена, подошел к окну, передает портал «Мегаполис».

«Я подошел к окну. Она лежала на снегу, и он в этот момент пнул. Мне кажется, она выключилась, и он ее пытался в чувство привести, на видео слышно. Я спросил про скорую, она, кажется, со второго раз ответила», — рассказал очевидец.

Он поинтересовался у бедной женщины, нужно ли ей вызвать ей скорую. Отрицательный ответ мужчина получил не сразу. После этого он обратил внимание драчуна на наличие камеры видеонаблюдения на здании. Агрессор заверил, что все в порядке и потащил спутницу за собой, угрожая расправиться с ней дома.

Житель Сахалина ранее выкрал свою бывшую девушку из машины и сильно ее избил. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы.