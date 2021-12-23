«Пешком быстрее»: Петербург снова встал в 8-балльных пробках

Не успели коммунальные службы города разгрести метровые сугробы, как в Санкт-Петербург снова идет непогода. Накануне городское ГУ МЧС предупредило о том, что 23 декабря в Северной столице ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, на дорогах ожидается гололедица.

Утро 23 декабря у автовладельцев как всегда началось с пробок, на этот раз в 8 баллов. На КАД перед вантовым мостом обозначение пробки на карте горит бордовым цветом. Из-за резкого похолодания на дорогах скользко. Многие водители не справляются с управлением.

«На 08:20 жуткая пробка на заезд и выезд. Со стороны Пушкина стою уже 40 минут, продвинулась на две машины, на дорогах жуткая снежная каша», — сообщают местные жители.

Народные новости / Руслан Тимербаев

В социальных сетях уже делятся лайфхаками и советуют добираться на электричке, метро или автомобиле через Шушарскую дорогу в полях, где нет пробок.

По прогнозам синоптиков, снегопад может продлиться целый день, что в разы осложнит передвижение как автолюбителей, так и пешеходов. В городских социальных сетях жители разных районов Петербурга пишут, что с утра коммунальных служб не было видно. Пешеходы, как первопроходцы, добирались до работы по заснеженным тротуарам.

Зима в этом году доставила городу немало проблем. В начале декабря в городе прошел сильнейший снегопад, который в Санкт-Петербург принес циклон «Бенедикт». Его последствия власти ликвидируют до сих пор. Затем наступила оттепель, на смену которой пришли морозы. В результате на крышах зданий образовались огромные ледяные глыбы, которые стали скатываться на тротуары.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее заявил, что власти выделяют на зимнюю уборку большие деньги и «разгильдяйство и безответственность в этом вопросе недопустимы». Однако жители не понимают, на что были потрачены «большие деньги», поскольку спецтехнику в городе можно пересчитать по пальцам.