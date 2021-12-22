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Жители Петербурга сравнили ситуацию со снегом в Петродворцовом районе с военными действиями

Общество
Жители Петербурга сравнили ситуацию со снегом в Петродворцовом районе с военными действиями
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

Просторы интернета заполонили возмущенные отзывы жителей Санкт-Петербурга о работе нынешнего руководства города и коммунальных служб в части уборки снега. Не найдя отклика в сердцах чиновников, петербуржцы сменили гнев на… сарказм. В официальной группе Петродворцового района в соцсети «ВКонтакте» горожане высмеяли комитет по благоустройству города за борьбу с последствиями снегопадов.

Так, петербурженка указала на несоответствие правил благоустройства территории Санкт-Петербурга реальному положению дел. А ситуацию с уборкой снега назвала военными действиями, только вот против кого война — женщина так и не смогла разобраться.

Жители Петербурга сравнили ситуацию со снегом в Петродворцовом районе с военными действиями
Prt Scr vk.com /

«Иллюстрация “складированная снежная масса”, фото от 3 декабря. Фото два — она же от 17 декабря. Цитируя вас: “В соответствии с п. 4.15.1. Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга, на газонах и в зоне зеленых насаждений не допускается складирование снега, образовавшегося после скалывания льда”. Допускается сдвиг чистого снега, и это, судя по фотографии, явно обрадовало детей. Итак, две недели чистый снег все сдвигался и сдвигался. А почему он чистый, но такой черный и все на том же месте? И весь квартал превращен в театр военных действий, так как брустверы грязного снега выглядят как окопы, причем вражеские. С кем воюете?» — вопрошает петербурженка.

Поддержали женщину и другие пользователи Сети. Так, житель Петербурга ласково назвал комитет по благоустройству города «затейниками» и «фокусниками». Видимо, иначе, как «цирком», назвать работу коммунальщиков язык у горожан не поворачивается.

Жители Петербурга сравнили ситуацию со снегом в Петродворцовом районе с военными действиями
Prt Scr vk.com /

«Я думаю, что это наш знаменитый отдел благоустройства при администрации такие фокусники, такие затейники. Вот и горки для детей затеяли. Глядя на их работы, в цирк ходить не надо, такие иллюзионисты, как сам Кио! Горы готовы свернуть. Снежные», — с сарказмом отметил мужчина.

Несмотря на то, что жители Северной столицы вменяют ответственность за снежный коллапс в городе властям, глава города Александр Беглов видит причину проблем в другом. По его мнению, снег на улицах Петербурга не дают убрать автовладельцы.

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Все новости / Общество / Жители Петербурга сравнили ситуацию со снегом в Петродворцовом районе с военными действиями
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