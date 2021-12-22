Жители Петербурга продолжают писать сотни жалоб в группу комитета по благоустройству города

Каждый день с начала зимы в группу комитета по благоустройству Петербурга поступают жалобы горожан по поводу бездействия коммунальных служб. Горы снега на тротуарах и каша на дорогах, как оказалось, — не самое страшное: больше всего жителей города пугают ледяные глыбы на крышах и гололед.

На все негодования петербуржцев ведомство отвечает ссылками с графиками уборки и уведомлениями о вывозе снега в течение 9-20 дней. При этом в официальной группе по благоустройству города продолжают публиковать фото- и видеоотчеты о проделанной работе, а также сколько кубометров снега было вывезено из Петербурга. Только проблема в том, что горожане не понимают, в каком именно месте ведется работа, поскольку на деле видят иную картину.

«К сожалению, эта страница — ярмарка тщеславия комитета по благоустройству. Нет абсолютно никакой обратной связи. Очень красивые слова и картинки, на деле же все остается там, где было», — написала пользовательница Сети.

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«Где бригады дворников? Вчера в первой половине дня возвращалась домой из центра, в течение часа не увидела ни одного человека с лопатой. В центре вместо парковочных мест — ледяные глыбы невывезенного снега», — прокомментировала жительница города.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга сообщает, что за последнюю неделю тротуары чистили более тысячи единиц техники, однако в комментариях к посту горожане пишут, что не увидели проделанной работы. Огромные сугробы на тротуарах после потепления превратились в кучи грязи, которые по сей день «украшают» центр Северной столицы.

Невские Новости / Надежда Капранова

На фоне нескольких случаев травмирования сосульками в Санкт-Петербурге Следственный комитет (СК) выступил с предупреждением об опасности и попросил россиян быть внимательнее во время прогулок возле зданий. Это был сигнал для тех, кто не справляется или не желает справляться со своими обязанностями. Несмотря на предупреждения и случаи падений сосулек на головы петербуржцев, за работу так никто и не взялся.

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«Только пишут о том, что работы ведутся, а по факту — ничего. Из дома страшно выйти! У меня мама пожилая и нерасторопная, сосулька полетит, отойти не успеет. Куда потом обращаться? Кто за это будет в ответе? Уже не знаю, куда жаловаться», — написала девушка.

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Александр Беглов продолжает говорить, что работа по уборке снега в городе оставляет желать лучшего, но это максимум усилий, которые он приложил в решении данной проблемы. Травмы жителей из-за ледяных глыб и гололеда также не волнуют градоначальника.