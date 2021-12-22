Петербургские активисты раскритиковали власти за инициативу отлова бездомных животных

Санкт-Петербург не может выделить деньги на приюты для бездомных животных, Александр Беглов обещал посодействовать открытию приюта на 200 кошек, но этого мало, учитывая плачевную ситуацию с уличными животными в городе. Об этом в комментарии ФАН рассказала активист, координатор общественного проекта «Смотрители придворных кошек» Людмила Углицкова.

В Санкт-Петербурге с 2022 года может начаться отлов с последующей кастрацией и выпуском в среду обитания бездомных кошек. Сейчас такая практика в городе применяется только в отношении собак. В управлении ветеринарии заявляли, что в 2022 году планируется стерилизовать и выпустить обратно на улицы 3100 кошек.

Неравнодушные граждане выступают против подобной инициативы. Так, координатор общественного проекта «Смотрители придворных кошек» Людмила Углицкова рассказала о флешмобе в социальных сетях, в котором приняли участие тысячи человек.

«Нашим чиновникам главное — отрапортовать. Они хотят организовать городской отлов кошек, как раньше это было, но они к этому абсолютно не готовы. Мы об этом писали. У нас был большой флешмоб с массовой рассылкой обращения в администрацию губернатора Санкт-Петербурга, комитет по благоустройству, управление по ветеринарии с просьбой не планировать в 2022 году и не приступать к массовому отлову бездомных кошек на территории города», — сказала она.

pexels.com / Aleksandr Nadyojin

Людмила Георгиевна отметила, что отлов животных — это многоуровневый процесс, так как существует большой процент их возврата. Кроме того, отметила она, на лечение кошек деньги не выделяются, но выпускать больных животных на улицу после стерилизации или прибегать к эвтаназии — неправильно.

«Животных отправляют в приюты, а они оказываются больными. Больных кошек не стерилизуют. Существует большое количество инфекций у кошек, они очень опасны. Например, кошку могут стерилизовать с лейкозом и запустить ее в общее место ожидания. Если у животного есть подозрение на заболевание, то должен быть взят анализ, чтобы исключить инфекцию. Животное должно быть пролечено. На это деньги не отпускаются, деньги выделяют только на отлов и стерилизацию. Так как денег нет, кошек будут либо выпускать больных, а те будут разносить инфекцию по подвалам, либо усыплять. Усыпление происходит очень тяжелыми аппаратами, когда животное в муках задыхается», — отметила женщина.

Активистка поясняет, что для гуманного отношения к животным городу необходима хорошая инфраструктура, которая обеспечит животным качественное лечение, стерилизацию и необходимую передержку.

«Город должен иметь готовую инфраструктуру: согласно закону РФ и подзаконных актов Санкт-Петербурга, животное должно передерживаться в течение 14 дней с целью стерилизации и лечения. Учитывая количество кошек в городе, а также соблюдение санитарных мер по нераспространению внутривидовых инфекций, таких временных приютов должно быть много с небольшим количеством клеточек в одном помещении. Но у города нет таких договоренностей с приютами», — объяснила Углицкова.

pexels.com / Aleksandr Nadyojin

Людмила Георгиевна призналась, что она и ее коллеги хотели бы предложить организовать чиновникам круглый стол, чтобы обсудить эту инициативу. Активистка отметила, что ответы на письма, призывающие отменить отлов кошек, она получила, но их содержание оказалось безрадостным.

«Мы бы хотели предложить чиновникам организовать круглый стол, потому что писать им бесполезно. Мы предложили отложить инициативу на этот год по крайней мере. Большое количество общественных организаций заняты этим вопросом. Мы получили письмо от руководителя управления ветеринарии Юрия Андреева о том, что госотлов кошек — это проект, за которым — будущее, от которого они отказываться не будут. Что касается комитета по благоустройству, они прислали какую-то отписочку в духе «обращайтесь туда-то», — отметила она.

Координатор также предупредила, если инициативу примут, то город может столкнуться с массовым усыплением животных, которых не смогут вылечить.

«У нас нет приютов, которым можно было бы передать этих животных. Беглов говорил, что будет строиться приют на 200 кошек, но 200 кошек — это вообще ничего, он заполнится за неделю. Нужно серьезно подходить к этому вопросу, стараясь строить какую-то систему передержек, договариваться с приютами, обеспечивать учреждения какой-то материальной базой. Существуют частные приюты, но они держатся за счет пожертвований людей. Кроме того, городу нужны пункты бесплатной стерилизации. Нужно создать благоприятные условия для участия в конкурсе разным клиникам, а не только клиники имени А. Филлмора. Также необходимо разделить закупку на несколько лотов — по числу районов. Чтобы этими клиниками могли пользоваться по месту жительства», — пояснила Углицкова.

pexels.com / Aleksandr Nadyojin

Кроме того, активистка отметила, что власти должны помогать местным приютам, а не ставить их в еще более затруднительное положение.

«Приютам нужно помогать, а не гнобить их, ведь они содержатся людьми, которые действительно по-доброму относятся к животным. Например, большому приюту «Преданное сердце» на полгода парализовали работу, его гнобили за каждую неправильно написанную бумажку, неправильно поставленную галочку», — возмущается Людмила Георгиевна.

В заключение координатор отметила, что своим флешмобом участники проекта уже смогли затронуть непростую проблему и подтолкнуть власти решить ее.

«Мы пробили очень больную тему — закрытые подвалы для кошек. В Москве открыты подвалы, а в Санкт-Петербурге кошка могла жить только во дворах под машинами. Мы добились этим флешмобом того, что власти города в ноябре разрешили кошкам жить в подвалах», — заключила Углицкова.

Ранее член правления Союза архитекторов Олег Манов заявил, что власти Петербурга пренебрегают здоровьем горожан при реставрации фасадов. По его словам, туристы приезжают в Санкт-Петербург, чтобы ощутить дух прошлых веков, однако исторические здания в центре города настолько обветшали, что теряют куски лепнины.