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Жителей Петербурга предупредили о сильной метели и гололедице

Общество
Жителей Петербурга предупредили о сильной метели и гололедице
Невские Новости  /  Дмитрий Архипов

Санкт-Петербург, 22 декабря. Существенное ухудшение погодных условий ожидается на территории Северной столицы 23 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Петербургу.

Согласно данным, которые предоставило ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 23 декабря в Петербурге ожидается сильный снег. В некоторых районах города он будет переходить в метель. При этом непогода будет сопровождаться ветром, порывы которого местами будут достигать 18 метров в секунду, добавили в ведомстве.

«Температура воздуха ночью −13...−15 градусов. Днем ожидается постепенное повышение до −2...−4. На дорогах гололедица», — сказано в сообщении.

Жителей Петербурга предупредили о сильной метели и гололедице
Невские Новости /

На протяжении месяца Петербург сражается с последствиями циклонов, которые обрушились на город 29 ноября и 3 декабря. Всего за несколько дней в Северной столице выпала треть месячной нормы осадков. На дорогах и тротуарах Петербурга образовались гигантские сугробы и опасная для пешеходов наледь. При этом еще осенью губернатор города Александр Беглов заявлял, что Петербург полностью готов к наступлению зимы, а для уборки снега Смольный закупил 1700 единиц техники. Однако первый серьезный снегопад продемонстрировал обратное.

Жителей Петербурга предупредили о сильной метели и гололедице
Невские Новости / Тильда Котлинская

Напомним, прошлой зимой Александр Беглов оказался в такой же ситуации, тогда он оправдывался за заметенные дороги и тротуары. Губернатор сообщал, что снежную лавину невозможно убрать за несколько дней. В этом году ситуация повторилась.

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снегопад смольный беглов
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