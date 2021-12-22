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Актер Борис Галкин: вряд ли в Петербурге изменится ситуация с уборкой снега
Общество
Актер Борис Галкин: вряд ли в Петербурге изменится ситуация с уборкой снега
Федеральное агентство новостей  / 

Снегопады в Санкт-Петербурге, а точнее их последствия, уже мало кого удивляют. Ведь год за годом местные жители отмечают провалы в подготовке коммунальных служб к зиме. Так, актер Борис Галкин усомнился в возможности властей справиться с уборкой снега.

На просторах интернета можно встретить множество комментариев петербуржцев к постам в городских пабликах. Здесь можно встретить гневные высказывания, саркастические заявления и слова, полные грусти и печали, в адрес администрации. Причем среди простых граждан можно встретить и горячо любимых звезд отечественного кинематографа. А актер, народный артист России Иван Краско и вовсе обратился с просьбой о помощи к президенту страны Владимиру Путину, подчеркнув, что ситуация в городе стала «невыносимой для жизни» и попросту опасной для пожилых людей. Его обращение поддержали многие артисты. Однако не все верят в хоть какое-то «коммунальное» продвижение.

Так, Борис Галкин не уверен, что властям города удастся справиться со снежным коллапсом в кратчайшие сроки.

Актер Борис Галкин: вряд ли в Петербурге изменится ситуация с уборкой снега
Prt Scr youtube.com / Россия 1

«Сейчас мне трудно судить, я не в Санкт-Петербурге, но, думаю, что за такой короткий срок вряд ли что-либо изменится. Тем более что пришли серьезные похолодания», — отметил актер.

А тем временем Петербург ждет очередной снегопад. Власти города, увы, лишь разводят руками и ищут виновных в патовой ситуации на дорогах и во дворах. Губернатор Александр Беглов и вовсе решил обвинить в плохой уборке снега петербуржских водителей. Тогда как сами автовладельцы и выехать на дорогу боятся.

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Все новости / Общество / Актер Борис Галкин: вряд ли в Петербурге изменится ситуация с уборкой снега
петербург снег галкин коммунальные службы беглов уборка снега коммунальщики
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