Водители Приморского района Санкт-Петербурга опасаются выезжать на дороги из-за снега

Снегопады, пришедшие в Санкт-Петербург, принесли за собой гигантские сугробы на обочинах дорог, ниспадающие с крыш огромные ледяные сталактиты и гололед. И все бы ничего, да только коммунальные службы, которые должны ликвидировать последствия непогоды, мягко говоря, тяжеловато с этим справляются. Плюс ко всему прочему теперь на дорогах возникла еще одна проблема — колеи, что образуются из-за некачественной уборки снега. Причем проблема настолько серьезна, что водителям страшно выезжать на крайние полосы дорог.

«Приморский район. Возвращались вчера с дочерью из магазина, а мне на крайнюю правую полосу съезжать. Так я ведь съехать не могла. Страшно. Впереди машины водит, непонятно, что на дороге. Еле повернула, и то с мыслями, дай да бог, повезет. Аккуратненько, тихонько. А на обочинах что? Сугробы. И все это валится на дорогу под колеса, а потом думаем, откуда столько ДТП», — высказалась в разговоре с ФАН автоледи Наталья.

Говоря о снежном коллапсе Северной столицы, петербуржцы сходятся во мнении. Граждане вменяют ответственность за некачественную уборку снега нынешнему руководству Петербурга, которое, стоит заметить, даже отчитывалось о том, что город к зиме готов на все 100%.

«Мы вчера там чуть не перевернулись. На машине не проехать, там колея глубоченная! Нет, я все понимаю, но три недели просто сидеть и ничего не делать, — это уже верх безразличия, а как же безопасность горожан-то? Я теперь и за руль боюсь садиться, каждый день мимо того участка езжу, рискую попасть в колею и не вырулить. А у меня дети в машине! Беглову вообще плевать? Давно бы уже все сделали, ничего не меняется, то сосульки, то гололед, на людей простых плевать с высокой колокольни», — отмечает петербурженка.

А вот сам губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с обвинениями не особо-то и согласен. Ранее ФАН сообщал, что глава города обвинил в ситуации с неубранным снегом на улицах города местных автомобилистов. Городские службы, по его словам, с последствиями снегопада «справились».