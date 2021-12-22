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Петербуржцы определили виновных в некачественной уборке снега

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 12:03
Общество
Петербуржцы определили виновных в некачественной уборке снега
Федеральное агентство новостей  / 

Нынешняя зима щедро одарила улицы и дворы Санкт-Петербурга снегопадами. Сугробы на обочинах дорог и во дворах, сосульки на крышах, гололед на тротуарах — головная боль для жителей Северной столицы. Но, по всей видимости, не для администрации города. Граждане то и дело призывают чиновников к решению возникших проблем, вот только представители власти, по мнению горожан, лишь разводят руками и ищут виновных в снежном коллапсе.

Так, жительница Петербурга считает, что для руководства города зима пришла нежданно-негаданно. А брать ответственность за ситуацию в городе с ее пробками, травмами и снежными горами никто не желает.

Петербуржцы определили виновных в некачественной уборке снега
vk.com / Prt Scr

«Нынешние «велители» не только не умеют, да и не особо желают заниматься возникающими вопросами быта города. Городское хозяйство к зиме готово не было, сейчас ищут виноватых, да так, чтобы прикрыть свое заднее место», — отметила женщина под одним из постов сети «ВКонтакте».

Несмотря на то, что власти культурной столицы никак не могут разобраться, кто же все-таки виноват, для петербуржцев все вполне очевидно.

Петербуржцы определили виновных в некачественной уборке снега
vk.com / Prt Scr

«Беглов, рыба гниет с головы. Так что думай, кто виноват в уборке снега. Какой губернатор, такие исполнители. Наматывай себе на ус, что вы одной ногой — на пенсию. Благо у вас большая (пенсия) и наворовать успели», — в сердцах заявил пользователь Сети.

К слову, углядели жители города и пробел в плане выполнения работ по уборке снега.

Петербуржцы определили виновных в некачественной уборке снега
vk.com / Prt Scr

Петербуржцы определили виновных в некачественной уборке снега
vk.com / Prt Scr

«И я знаю. Раньше снега было больше. И работа по его уборке кипела с утра до вечера и ночью»;

«Столько снега» — это обычно для нашего города. Просто раньше дворники вставали в четыре утра и все расчищали. А снегоуборочные работали всю ночь напролет. А теперь: они «тоже люди» и по ночам спят. Если что, я родилась в Ленинграде и про снег в нашем городе знаю», — заявили жительницы города.

Несмотря на то, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить меры по уборке внутриквартальных территорий, очистке фасадов и крыш от снега и наледи, горожане слабо в это верят.

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Все новости / Общество / Петербуржцы определили виновных в некачественной уборке снега
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