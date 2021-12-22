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Амурская тигрица Виола из Ленинградского зоопарка готовится стать символом 2022 года

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 09:48
Общество
Амурская тигрица Виола из Ленинградского зоопарка готовится стать символом 2022 года
Пресс-служба Минприроды РФ

Санкт-Петербург, 22 декабря. Годовалая амурская тигрица Виола пользуется особой популярностью у посетителей Ленинградского зоопарка, она готовится принять эстафету у быка Мааны и стать символом 2022 года.

Виола легко отличает посетителей зоопарка от работников, хищница очень активна. Тигрица посвящает много времени играм с гостями, которые пришли на нее полюбоваться. Работники зоопарка рассказали, как развлекается годовалая Виола.

«На фото Виола замечена за своим любимым развлечением — спрятаться и подкрасться к людям у вольера, чтобы потом выпрыгнуть и начать играть в догонялки. Только посмотрите, как нашей полосатой кошке идет пушистый снег», — сообщили сотрудники зверинца.

Тигрица Виола любит играть со снегом. Недавно на камеру попали кадры, как она расправилась с необычным подарком — снеговиком с кусками мяса вместо пуговиц. Хищница смяла снежные комья и с удовольствием съела угощение.

Сотрудники зоопарка в соцсети «ВКонтакте» показали, как отреагировала альпака Шарлотка на первый в ее жизни снег. Животное с непривычки испугалось сугробов, пишет издание spbdnevnik.ru.

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зоопарк тигрица символ года
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