Цифровизация помогла агентам по недвижимости выжить в пандемию

Санкт-Петербург, 21 декабря. Петербургские предприниматели рассказали в рамках эфира Медиагруппы «Патриот», как развивался строительный бизнес и рынок недвижимости в Северной столице во время пандемии.

Представители строительной отрасли, риелторы, а также депутаты обсудили на площадке медиацентра, как двигалась строительная сфера в Петербурге, учитывая современные реалии, вроде подорожания стройматериалов, смещения акцентов в программе льготной ипотеки, а также на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Своим мнением поделилась и Наталья Жук, которая занимает пост генерального директора агентства недвижимости «Этажи» в Санкт-Петербурге. По ее словам, агенты по недвижимости обычно работают, стараясь удовлетворить нужды клиентов. Согласно подсчетам участницы эфира, некоторые петербургские девелоперы платят только 1,5% комиссионных риелторам, и даже несмотря на это, объем подобных сделок достаточно высок. При этом средняя ставка по комиссии составляет 3%.

Любой кризис — это возможность, подчеркивает Жук. Представитель «Этажей» объясняет, что компания не стала дожидаться и молча сидеть в стороне, пока пандемия COVID-19 сделает свое дело. Агентство перешло в онлайн, предоставило весь спектр услуг и не стало закрываться ни на один день. Просмотр жилищных объектов, подписание соглашений и регистрация перешли в электронный формат, что спасло организацию от неудач.

Ожидания гендиректора одного из местных агентств недвижимости «Прайд Групп» Алексея Бондарева касаемо баланса спроса и предложения на жилищном рынке Петербурга указывают на приближение к динамике 2019 года.