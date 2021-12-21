Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 20:47
20:47
Политика
Политолог Городненко назвал недействительным договор России и США по Аляске
20:46
Происшествия
Угрожавшую следователю убийством жительницу Прикамья осудили
20:46
Происшествия
Российские военные получили травмы при сходе лавины в Южной Осетии
20:45
Общество
Как сделать школьное питание качественным и вкусным, обсудили на презентации книги Алексея Барабанщикова
20:44
Весь мир
Неудачи Франции на Черном континенте стали причиной провала африканского турне Макрона
20:42
Общество
Депутат Роднина вспомнила об убийстве Тена после избиения фигуриста Соловьева
20:41
Армия
19FortyFive: советский Т-34 могли заменить настоящим «супертанком»
20:39
Весь мир
Членов дипломатических миссий обяжут проходить дактилоскопию по прибытии в Россию
20:39
Весь мир
Кандидаты в президенты Ливии обсудили отсрочку проведения выборов
20:36
Армия
Генерал Липовой объяснил, почему провокация американцев в Донбассе станет последней операцией НАТО
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Цифровизация помогла агентам по недвижимости выжить в пандемию

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 19:29
Экономика
Цифровизация помогла агентам по недвижимости выжить в пандемию
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Санкт-Петербург, 21 декабря. Петербургские предприниматели рассказали в рамках эфира Медиагруппы «Патриот», как развивался строительный бизнес и рынок недвижимости в Северной столице во время пандемии.

Представители строительной отрасли, риелторы, а также депутаты обсудили на площадке медиацентра, как двигалась строительная сфера в Петербурге, учитывая современные реалии, вроде подорожания стройматериалов, смещения акцентов в программе льготной ипотеки, а также на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Своим мнением поделилась и Наталья Жук, которая занимает пост генерального директора агентства недвижимости «Этажи» в Санкт-Петербурге. По ее словам, агенты по недвижимости обычно работают, стараясь удовлетворить нужды клиентов. Согласно подсчетам участницы эфира, некоторые петербургские девелоперы платят только 1,5% комиссионных риелторам, и даже несмотря на это, объем подобных сделок достаточно высок. При этом средняя ставка по комиссии составляет 3%.

Любой кризис — это возможность, подчеркивает Жук. Представитель «Этажей» объясняет, что компания не стала дожидаться и молча сидеть в стороне, пока пандемия COVID-19 сделает свое дело. Агентство перешло в онлайн, предоставило весь спектр услуг и не стало закрываться ни на один день. Просмотр жилищных объектов, подписание соглашений и регистрация перешли в электронный формат, что спасло организацию от неудач.

Ожидания гендиректора одного из местных агентств недвижимости «Прайд Групп» Алексея Бондарева касаемо баланса спроса и предложения на жилищном рынке Петербурга указывают на приближение к динамике 2019 года.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Цифровизация помогла агентам по недвижимости выжить в пандемию
петербург жилье строительство недвижимость жук мг патриот
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать