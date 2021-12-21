Потерявшаяся хаски запрыгнула в машину петербурженки на КАД

Санкт-Петербург, 21 декабря. Жительница Санкт-Петербурга ищет владельцев собаки, потерявшейся на Кольцевой автомобильной дороге. По ее словам, перепуганное животное само запрыгнуло в салон ее автомобиля.

Петербурженка рассказала, что она заметила собаку во время поездки по КАД в сторону Таллинского шоссе. Потерявшаяся хаски бегала по обочине в районе заезда на КАД с Дачного. Девушка не смогла проехать мимо и остановилась неподалеку.

«Не успев выйти из машины , собака побежала к моей машине и запрыгнула в машину на сиденье», — приводятся ее слова в публикации, размещенной в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

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В комментариях к публикации пользователи похвалили женщину и посоветовали ей обратиться к ветеринару для проверки собаки по базе данных. При этом некоторые комментаторы посчитали, что ей следует оставить собаку себе в качестве новогоднего подарка.

Как сообщалось ранее, специалисты аварийно-спасательной службы МАСС в Новосибирске спасли пса, упавшего в яму. Для спасения животного сотрудники службы использовали веревку, за которую собака ухватилась зубами.