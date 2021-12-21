Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 19:15
19:13
Весь мир
План Эрдогана по дедолларизации населения создает предпосылки для роста ключевой ставки
19:12
Общество
Тверские медики спасли 12-летнюю пациентку с тяжелой травмой головы
19:10
Происшествия
Петербуржцы просят администрацию спасти от разрушения дом писателя Юрия Чубакова
19:07
Шоу-бизнес
Иван Ургант и Ксения Собчак стали гостями новогоднего бранча в Москве
19:03
Армия
Sohu: «Мурманск-БН» позволил России добиться превосходства в сфере создания систем РЭБ
19:02
Общество
Мясников опроверг миф о запрете мочить место прививки
19:00
Экономика
Жители России сняли со счетов рекордный объем валюты
19:00
Общество
Главные новости дня: 21 декабря
19:00
Общество
Жители Приморского района Петербурга жалуются на некачественно обработанные ото льда тротуары
18:59
Политика
Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в любом формате
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Потерявшаяся хаски запрыгнула в машину петербурженки на КАД

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 18:50
Общество
Потерявшаяся хаски запрыгнула в машину петербурженки на КАД
pxhere.com

Санкт-Петербург, 21 декабря. Жительница Санкт-Петербурга ищет владельцев собаки, потерявшейся на Кольцевой автомобильной дороге. По ее словам, перепуганное животное само запрыгнуло в салон ее автомобиля.

Петербурженка рассказала, что она заметила собаку во время поездки по КАД в сторону Таллинского шоссе. Потерявшаяся хаски бегала по обочине в районе заезда на КАД с Дачного. Девушка не смогла проехать мимо и остановилась неподалеку.

«Не успев выйти из машины , собака побежала к моей машине и запрыгнула в машину на сиденье», — приводятся ее слова в публикации, размещенной в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Потерявшаяся хаски запрыгнула в машину петербурженки на КАД
vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

В комментариях к публикации пользователи похвалили женщину и посоветовали ей обратиться к ветеринару для проверки собаки по базе данных. При этом некоторые комментаторы посчитали, что ей следует оставить собаку себе в качестве новогоднего подарка.

Как сообщалось ранее, специалисты аварийно-спасательной службы МАСС в Новосибирске спасли пса, упавшего в яму. Для спасения животного сотрудники службы использовали веревку, за которую собака ухватилась зубами.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Потерявшаяся хаски запрыгнула в машину петербурженки на КАД
кад собака хаски
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать