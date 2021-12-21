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Эфир: Презентация книги бывшего главы УСП Петербурга Алексея Барабанщикова

Общество
Эфир: Презентация книги бывшего главы УСП Петербурга Алексея Барабанщикова
pixabay.com  /  PD

Санкт-Петербург, 21 декабря. Презентация книги бывшего руководителя Управления социального питания (УСП) Петербурга Алексея Барабанщикова проходит в медиацентре «Патриот».

Специалисты Агентства стратегических инициатив (АСИ) представили проект модернизации системы школьного питания президенту России Владимиру Путину. Комплексы полного цикла будут охватывать весь процесс организации детского питания, включая выращивание продуктов.

Такой шаг поможет избежать ситуаций, когда выигравшая тендер компания играет роль посредника для другого поставщика. Инициатива АСИ заменить традиционные комбинаты соцпитания на комплексы полного цикла перекликается с идеей из книги экс-главы УСП Барабанщикова «Школьное питание. Вчера, сегодня, завтра!».

Каков объем рынка социального питания в Петербурге?

Какие именно проблемы в организации социального питания в Петербурге следует решать незамедлительно?

Что за реформу рынка социального питания инициировал руководитель Управления социального питания Алексей Барабанщиков?

Почему крупные игроки рынка социального питания негативно восприняли эту реформу?

На эти и другие вопросы в рамках брифинга отвечает специальный гость. Это замдиректора по работе с регионами Отраслевого Союза развития социального питания и руководитель отдела социального питания АНО «Институт отраслевого питания» Юрий Баздырев.

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книга презентация школьное питание медиагруппа патриот Алексей Барабанщиков
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