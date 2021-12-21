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Пользователи соцсетей показали снимки озаривших небо световых столбов в Петербурге

Общество
Пользователи соцсетей показали снимки озаривших небо световых столбов в Петербурге
vk.com  /  группа «Мурманск | Официальная группа»

Санкт-Петербург, 21 декабря. Световые столбы озарили небо над Санкт-Петербургом в ночь на 21 декабря. Фотографиями поделились очевидцы в социальных сетях.

Столбики термометров ночью в Северной столице показали 16 градусов мороза. Из-за этого в воздухе появились микроскопические ледяные иголки, в которых буквально «застыл» свет.

«В Петербург снова пришли морозы, а вместе с ними горожане в очередной раз заметили световые столбы», — рассказали жители города.

Световые столбы являются оптическим эффектом. Они появляются при минусовой температуре. Столб тянется вверх от источника света. Эффект возникает, когда в атмосфере образуются плоские ледяные кристаллы.

Жители Земли до этого могли наблюдать яркий звездный дождь Геминиды. Это один из наиболее мощных метеорных потоков, который происходит ежегодно.

Свидетелями захватывающего явления ранее стали жители города-курорта Сочи. Очевидцы засняли падение метеорита в районе поселка Лазаревское, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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петербург мороз световые столбы
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