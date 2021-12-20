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Первый состав с вагонами-автомобилевозами прибыл из Китая в порт Санкт-Петербурга

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 17:28
Экономика
Первый состав с вагонами-автомобилевозами прибыл из Китая в порт Санкт-Петербурга
pixabay.com

Санкт-Петербург, 20 декабря. Тестовая партия автомобилей из Китая пришла в порт Санкт-Петербурга. В перевозке были задействованы вагоны-автомобилевозы. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Уникальное событие оценили участники телемоста. В нем принимал участие начальник ОЖД Виктор Голомолзин и председатель правления китайской компании Sino-Worlink Special Cargo Railway Logistics Co (SSCR) Сю Хун Вэй.

Железная дорога позволила сократить время доставки легковых автомобилей из Китая. Согласно подсчетам, показатель уменьшился почти в 2 раза после включения в цепочку поставок железнодорожной составляющей.

Движение пассажирских поездов скорректируется в России в преддверии Нового года. Согласно информации от представителей пресс-службы РЖД, на праздники будет запущено более 500 дополнительных составов.

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железная дорога сзфо россия и китай новый порт
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