Первый состав с вагонами-автомобилевозами прибыл из Китая в порт Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 20 декабря. Тестовая партия автомобилей из Китая пришла в порт Санкт-Петербурга. В перевозке были задействованы вагоны-автомобилевозы. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Уникальное событие оценили участники телемоста. В нем принимал участие начальник ОЖД Виктор Голомолзин и председатель правления китайской компании Sino-Worlink Special Cargo Railway Logistics Co (SSCR) Сю Хун Вэй.

Железная дорога позволила сократить время доставки легковых автомобилей из Китая. Согласно подсчетам, показатель уменьшился почти в 2 раза после включения в цепочку поставок железнодорожной составляющей.

Движение пассажирских поездов скорректируется в России в преддверии Нового года. Согласно информации от представителей пресс-службы РЖД, на праздники будет запущено более 500 дополнительных составов.