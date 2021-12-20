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Директор СЗИУ РАНХиГС раскритиковал закон о предельном возрасте руководителей вузов

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 17:10
Общество
Директор СЗИУ РАНХиГС раскритиковал закон о предельном возрасте руководителей вузов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 20 декабря. Директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Шамахов оценил закон о предельном возрасте пребывания в должностях руководителей вузов и научных организаций.

Согласно закону, по достижении 70 лет ректоры высших учебных заведений должны покинуть занимаемый пост с возможностью перевода на иные должности, соответствующие их квалификации. Шамахов считает, что это не совсем правильно.

«Мне в январе 70 лет, я по-любому должен. Закон нарушать нельзя, но, на мой взгляд, это несправедливо. За границей такого нет. В культуре нет, в науке нет. Нет таких ограничений. Музеями, пожалуйста, до 100 лет можно руководить условно. Сильные и самостоятельные ректоры не всегда в ладоши хлопают от предлагаемых реформ, вот они и не ко двору, поэтому такой вариант», — объяснил директор Президентской академии в рамках пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

На данный момент Шамахов не стал называть имя своего преемника, хотя все основные согласования уже пройдены. По его словам, это человек, который очень хорошо себя зарекомендовал и настроен на продолжение взятого ранее курса.

Сам Владимир Шамахов может занять должность советника ректора московского РАНХиГС. В институте он станет сотрудником с широким перечнем полномочий.

В РАНХиГС ранее указали на необходимость повышения финансовой грамотности россиян. Эксперты порекомендовали не бояться инвестировать в ценные бумаги и откладывать средства на банковский счет.

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петербург ранхигс шамахов
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