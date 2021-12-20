Молдавский депутат Односталко: газовая политика ЕС «расстреливает» национальные государства

Санкт-Петербург, 20 декабря. Принимаемые Еврокомиссией директивы на фоне серьезного газового кризиса в Молдавии ставят под угрозу само существование постсоветской страны. Об этом заявил депутат парламента республики фракции «Блок коммунистов и социалистов» Владимир Односталко.

Коммунист жестко «прошелся» по газовой «помощи» Брюсселю и Кишиневу в прямом эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот». По его мнению, власти Молдавии исполняют опасную для всей страны директиву коллективного Запада по привязке цен на газ, поставляемого по долгосрочным контрактам из России, к европейскому спотовому рынку. Эксперту хватило двух чисел, чтобы раскрыть масштабы допущенной командой президента Майи Санду ошибки.

«Наши переговорщики настаивали на некоторой коррекции цен со спотовым рынком. Цена сегодня утром — 1900 долларов. И в соответствии с этим у нас могут возникнуть проблемы с оплатой газа по причинам отсутствия денег у потребителей, недостатка денег со стороны бизнес-компаний и частного сектора, и увеличения цены оплаты со стороны экономического агента «Молдовагаз», потому как цена формируется с учетом рыночной спотовой цены. Поэтому если в ноябре мы покупали газ по 450 долларов, то в декабре он может стоить 570–600 долларов», — объяснил молдавский парламентарий.

ФБА «Экономика сегодня» /

Кишинев не просто «выстрелил себе в ногу», привязав долгосрочные контракты к спотовому рынку, но позволил Еврокомиссии устроить «расстрел» молдавского национального государства, посетовал Односталко. Долгосрочные контракты выгодны как национальной экономике, так и частному сектору — бизнесу жизненно необходимо понимать, что будет происходить в ближайшие годы, чтобы обеспечить гармоничное развитие, пояснил молдавский коммунист.

«Наши власти в этом контексте выступили как элементарные исполнители воли их зарубежных руководителей, потому что являются не более чем топ-менеджерами иностранных государств в Республике Молдова. Возврат к длинным контрактам, конечно, интересен. Возьмем, к примеру, Белоруссию, возьмем Венгрию, возьмем другие страны: руководители этих стран настаивают на понимании того, что может быть через пять, десять лет. И бизнес тоже должен это понимать, чтобы он мог развиваться. К сожалению, вот эти вещи, которые делает Евросоюз, он ими не просто стреляет себе в ногу, он расстреливает национальные государства. И в эти лопасти вертолета Еврокомиссии попадаем и мы как Республика Молдова, и Украина рядом, в которой страшно, что происходит», — заключил Владимир Односталко.

Как ранее отмечало Федеральное агентство новостей, официальный Брюссель провоцирует Молдавию на полный разрыв отношений с Россией. Как отмечает НСН со ссылкой на депутата Госдумы Виктора Водолацкого, президент республики Майя Санду «взращена на западных грантах» и намерена привить народу ненависть к России.