Молдавский депутат Односталко назвал истерией высылку российского посла из Кишинева

Санкт-Петербург, 20 декабря. Депутат парламента Молдавии от фракции «Блок коммунистов и социалистов» Владимир Односталко прокомментировал инцидент вокруг возможной высылки российского посла Олега Васнецова из Кишинева.

С соответствующей инициативой выступил некий Ион Гузун, который на текущий момент занимает должность председателя комиссии по вопросам помилования администрации президента Молдавии. Члену аппарата Майи Санду категорически не понравилась совместная фотография российского дипломата с главой Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским.

По словам Односталко, эта ситуация выглядит действительно странно, так как ранее представители западных государств регулярно встречались и с Красносельским, и с другим чиновниками республики. Однако никаких вопросов это не вызывало. Но фотография Васнецова почему-то стала особенной в этом отношении.

«Логики в этом я никакой не вижу. Логика здесь может быть только одна: речь идет об антироссийской истерии, и все. Ведь задача нынешней власти, в лице руководства, а затем и всех остальных исполнителей, заключается в том, чтобы исполнять те директивы и инструкции, которые им даны со стороны внешних посольств», — сказал он на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Ранее Санду подтвердила необходимость продолжить диалог с Россией по Приднестровью. По словам молдавского президента, другого варианта разрешения ситуации не существует.